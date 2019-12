Festival,il teatro della città a Popoli

La danza della coreografa Anna Paola Gianni e il concerto de I lupi della Majella

Popoli, 28 dicembre-Saluta il 2019 con la danza e apre il nuovo anno con la musica popolare il Festival Il Teatro della Città in svolgimento a Popoli presso il teatro comunale per la direzione artistica del regista Claudio Di Scanno. Questa sera Sabato 28 Dicembre alle ore 21 il Centro Studi Danza presenta lo spettacolo Emozioni in Musica su coreografie di Anna Paola Gianni, una rinnovata presenza al Festival quella della coreografa sulmonese da diversi anni insegnante di danza nel Centro Studi di Popoli, da annoverare tra le più rigorose realtà territoriali dove sforna talenti destinati a calcare scene prestigiose nel panorama della danza in italia e all'estero, come già accaduto con il giovanissimo Marcello Giovani e con la brava Silvia Borsetti.

Emozioni in Musica, titolo dello spettacolo in programma nel cartellone del Festival, idea nata dal desiderio di creare un evento scenico ispirato a musiche classiche e contemporanee, dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky a Lucio Dalla, da Delibes a Nat King Cole, scelte tra quelle che più hanno ispirato la Gianni e le sue creazioni sempre motivate dalla ricerca di forti emozioni, senza un filo conduttore ma legate solo dal brivido che traspare dalla musica e che le sue allieve tradurranno in passi di danza.

A salutare il nuovo anno sarà invece la musica tradizione de I Lupi della Majella, gruppo formatosi nel 2012 in Val Pescara e dedito al recupero e alla rielaborazione delle tradizioni musicali orali legate alla cultura popolare abruzzese, in un percorso che attinge sia alla ricerca del gruppo sia ai materiali raccolti da studiosi ed etnomusicologi. Il repertorio del gruppo spazia dai canti di lavoro a quelli amorosi, devozionali e di scherno, ma anche serenate, strofe a suspette, ballate, fino a polke e quadriglie, per giungere alla riproposta del ballo abruzzese più celebre: la saltarella. Il concerto de I lupi della Majella è anche dedicato ad una raccolta fondi a sostegno del Centro Arcobaleno della Caritas di Popoli e nell’occasione i ragazzi del Centro presenteranno una breve performance canoro-gestuale. (h.9,00)