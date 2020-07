Ferrovia Roma-Pescara:  MO.VE.TE.  un anno di lavoro utile

Sulmona, 8 luglio– Oggi, ad un anno da quando l’idea di un progetto per il potenziamento della Roma-Pescara ha iniziato a stimolare i fondatori del MO.VE.TE. di Sulmona, Avezzano, L’Aquila, Chieti e Pescara, le “azioni di governo” iniziano a muovere i primi passi concreti. La macchina è in moto, e molto probabilmente nessuno potrà più fermarla, anche e soprattutto grazie al denaro fresco in arrivo col Recovery Fund.

” Non possiamo per questo che rallegrarci della valutazione sin qui fornita, sia in sede politica che tecnica- spiegano i promotori dell’iniziativa- allo studio di pre-fattibilità, coordinato da Antonio Mezzoprete ed elaborato in collaborazione con la società Senalfa di Scurcola Marsicana di Maurizio e Fabio Germani. Risultati raggiunti valorizzando alcuni concetti centrali di sostenibilità dell’opera quale l’impatto: sociale, ambientale ed economico. Coniugando così le scelte progettuali adottate, sia sul piano tecnico che funzionale, al riuso delle attuali porzioni di tratta RM-PE e SU-AQ laddove, in ragione degli obiettivi posti, tendessero a salvaguardarne: tempi porta a porta ridotti a meno della metà degli attuali migliori treni; soste di stazione nelle aree interne; contiguità di bacino per utenti posti a 10/20 min. dalla stazione più vicina”.

“ Il MO.VE.TE. ha dunque dimostrato – si legge ancora in una nota- che gruppi di cittadini attivi sono in grado di bypassare le consuete lungaggini politico-burocratiche, e di elaborare progetti per la rinascita dell’Abruzzo. Progetti concreti che poi a livello di governo (in questo caso nazionale, ma riteniamo anche regionale) vengono inevitabilmente accolti in quanto manifestamente nati per il bene comune”.