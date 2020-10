Ferrovia Roma-Pescara, De Micheli: “quando la politica decide, le Istituzioni agiscono”

Presentazione degli esiti del gruppo di lavoro sulla linea ferroviaria Roma-Pescara. Previsti finanziamenti per 6 miliardi e 500 milioni. Poi ci saranno disponibili ulteriori risorse per utilizzare questa infrastruttura anche per le merci. All’incontro presenti anche i Presidenti delle Regioni Lazio (Zingaretti),Marsilio (Abruzzo) e Maurizio Gentile (Ad Rfi). Durata interventi dai 7 ai 12 anni

Roma, 7 ottobre-Si tratta di un’opera simbolica per questo ministero e rappresenta lo spirito e la visione con la quale abbiamo costruito il piano #Italiaveloce. Ai 6 miliardi e 500 milioni aggiungeremo altri 250 milioni che serviranno a rendere questa linea ferroviaria utilizzabile anche per le merci” – così la ministra alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’esito del gruppo di lavoro congiunto attivato tra Mit, Rfi, Regione Lazio e Regione Abruzzo per individuare gli interventi di tipo infrastrutturale, tecnologico, operativo ed organizzativo necessari per il miglioramento del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara e, in particolare, per il potenziamento della frequenza dei servizi tra Pescara, Chieti e Sulmona e per la velocizzazione dei servizi nella tratta Roma – Avezzano.

“Il piano temporale di attuazione di questo intervento infrastrutturale prevede dai 7 ai 12 anni di lavoro, ma per superare alcuni ritardi e ostacoli – ha annunciato la ministra – introdurremo quest’opera nell’elenco delle opere da commissariare che verrà definito, di qui a breve, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.

“Stiamo lavorando su molte nuove opere per concretizzare la nostra idea di Paese, un Paese che vuole superare le distanze perché determinano maggiori costi e minori opportunità, un Paese che interviene sulle diseguaglianze delle aree interne dove vivono circa 25 milioni di italiani. Un Paese nel quale – ha puntualizzato, concludendo – quando la politica decide, le Istituzioni agiscono”.

Commenti e reazioni

Marsilio: finalmente, ora sarà possibile realizzare un sogno atteso da troppo tempo

Finalmente siamo al punto di svolta definitivo per poter realizzare quello che è stato un sogno per troppo tempo. Abbiamo dato come obbiettivo quello di arrivare da Pescara a Roma in meno di due ore, mentre i precedenti progetti risalenti al 2008 davano come obiettivo due ore e mezza”: lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei risultati del tavolo di lavoro per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, che si è tenuta questa mattina a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture. “Abbiamo modificato radicalmente il vecchio progetto per poter ottenere tempi compatibili con la modernità e le nuove esigenze”, ha spiegato Marsilio. “Il progetto prevede un tempo di percorrenza di cinquanta minuti da Avezzano a Roma e quaranta minuti da Sulmona a Pescara, con treni che partono ogni mezz’ora. Questi sono i principali obiettivi di percorrenza e di carico. Con l’impegno del Ministero, questo discorso viene esteso anche al trasporto merci, per rendere questa linea concorrenziale anche per lo sviluppo economico e industriale del territorio”. Nel corso della conferenza stampa, Marsilio aveva anche anticipato la volontà di “replicare l’esperienza del tavolo di lavoro della Roma- Pescara anche per un’altra direttrice che oggi non esiste, ma sulla quale c’è una grande richiesta, ossia studiare e progettare soluzioni anche per i collegamenti ferroviari diretti tra L’Aquila e Roma”.

Trasporti: Zingaretti, opera Roma-Pescara ha potenziale inimmaginabile

“Le potenzialità di sviluppo economico e produttivo della Roma-Pescara sono inimmaginabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione degli esiti del gruppo di lavoro della linea ferroviaria Roma-Pescara. “In questo progetto c’è stata una vera collaborazione inter istituzionale fra le regioni Lazio, Abruzzo e il ministero de Trasporti – ha aggiunto il governatore -. Questa struttura cambierà le abitudini sia in termini di offerta turistica che di pendolarismo. Siamo ancora in una crisi sanitaria di proporzioni preoccupanti, ma stiamo lavorando per costruire il post covid, non solo sanitario, ma infrastrutturale, produttivo, del lavoro e del benessere, con un’opera che migliorerà un territorio strategico per l’Italia”, ha concluso Zingaretti.