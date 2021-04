Ferrovia Pescara-Roma: Ars a Marsilio “Ma quali passi in avanti ?”

Sulmona, 9 aprile- Secca replica dell’Associazione sulmonese Ars che da anni si batte per la velocizzazione del progetto per la linea ferroviaria Pescara-Sulmona-Roma .Ieri sera il Governatore era intervenuto nel dibattito che si sta sviluppando sopratutto in Valle Peligna e Marsica per tranquillizzare un po’ tutti e rivendicare il lavoro fatto in questi mesi dal suo insediamento e i ” tanti passi in avanti del progetto” invocando a questo punto l’impegno dei parlamentari abruzzesi ” a presidiare il Parlamento” Non si fatta attendere la risposta dell’Associazione che per bocca del suo Presidente,Franco Iezzi, ha replicato al Governatore sostenendo che la storiella dei ” passi in avanti” è ” molto strana” tant’è che ” nessuno ne ha mai visto in giro” Dice l’Ars:

Ringraziamo il Presidente Marsilio per aver apprezzato la nostra iniziativa tesa a stimolare un dibattito sulla ferrovia Roma-Pescara.

Lo ringraziamo ancora di più perché nel suo ultimo comunicato ha, di fatto, condiviso le nostre preoccupazioni e le nostre critiche ammettendo che le attese, gli impegni e le promesse fatte nei mesi scorsi sono state tutte disattese e ridotte all’interno del PNRR ad un impegno di finanziamento di soli 620 milioni di euro (in cinque anni) destinati a “ lotti, disseminati in varie parti del tracciato” (testuale).

Con onestà intellettuale ha ammesso che il resto ( l’opera completa costa 6,4 miliardi) “deve essere finanziato con altri fondi” e che al riguardo ha “sentito il Ministro Giovannini, pochi giorni fa” che gli ha “già assicurato il suo impegno perché ciò avvenga con la necessaria evidenza” . aggiungendo “ perché non vi siano dubbi o brutte sorprese lungo questo cammino”.(sic!)

Ha concluso dichiarando di essere “certo che tutti i parlamentari abruzzesi daranno il loro contributo per assicurare, nel Governo e in Parlamento, che questa opera fondamentale per gli interessi del territorio venga debitamente ‘presidiata’, allocando le risorse necessarie a programmare la realizzazione dell’intero intervento”.Anche in questo ha indirettamente confermata la nostra critica in merito lo scarso impegno dimostrato fin qui da tutti i parlamentari.

Ciò detto senza voler peccare di irriverenza ci è venuto il dubbio che l’affermazione fatta nel titolo del comunicato : “ FERROVIA ROMA-PESCARA. FATTI PASSI IN AVANTI MAI VISTI,” andrebbe corretta integrando la punteggiatura : FATTI PASSI AVANTI ? MAI VISTI!