Femminicidio di Roccacasale: il dolore del Pd di Sulmona

Sulmona, 29 gennaio– Il circolo PD di Sulmona, da sempre attento alle problematiche di genere ed impegnato nel contrasto ad ogni forma di violenza contro le donne, esprime profondo sconcerto per l’uccisione di Teodora Casasanta e del suo bambino.Il duplice ed efferato delitto, commesso da parte di chi avrebbe dovuto amare Teodora e Ludovico, non può essere in alcun modo né giustificato né attribuito a fattori diversi dalla cultura della violenza contro le donne e i minori di cui purtroppo la nostra società è ancora intrisa e che in questo periodo di pandemia viene fuori in tutta la sua mostruosità.Esprimiamo vicinanza ai familiari di Teodora Casasanta e del piccolo Ludovico e a tutta la comunità di Roccacasale, condanniamo la violenza di genere e auspichiamo che i numeri dei femminicidi e della violenza alle donne e ai minori inizino quanto prima a diminuire.