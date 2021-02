Fedele (M5S): agire subito per il punto nascita Sulmona

Sulmona, 8 febbraio– “Questa mattina ho partecipato alla manifestazione indetta dalla CGIL per salvare il punto nascita di Sulmona, un servizio che va garantito in sicurezza e che richiede tutto l’impegno istituzionale necessario. Un impegno però che non trova riscontro nell’azione del governo Marsilio. La Regione Abruzzo, a trazione Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha tutti gli strumenti per intervenire in maniera risolutiva ed è l’unica che può farlo, ove lo volesse, garantendo la necessaria sicurezza delle partorienti. Quello a cui invece continuiamo ad assistere è un inutile quanto dannoso scaricabarile nei confronti del Ministero, che non ha competenza al riguardo. Il parere da ultimo intervenuto sulla richiesta di deroga è stato infatti emesso dal “Comitato Percorso nascita Nazionale”, un organo squisitamente tecnico, chiamato a valutare gli investimenti e l’organizzazione adottata da Regione Abruzzo. Due aspetti, questi, sui quali la maggioranza Marsilio ad oggi non ha fatto nulla. Se il centrodestra ha realmente intenzione di dar seguito alle promesse fatte, smetta con la vuota propaganda ed inizi con l’investire sul personale sanitario”. Così il Consigliere regionale M5S Giorgio Fedele che questa mattina ha preso parte alla manifestazione indetta dal sindacato in difesa del punto nascita di Sulmona.