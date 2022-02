Febbo (Fi) su Piano Sociale 2022/24

Sulmona,17 febbraio– Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e componente della Commissione “Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” Mauro Febbo si dichiara estremamente soddisfatto per l’approvazione, in Commissione, del Piano sociale regionale 2022-2024. “Si tratta – spiega Febbo – della conclusione di un lungo percorso iniziato con il lavoro proficuo dell’Assessorato e del Dipartimento competenti e poi continuato in Commissione. Il Piano sociale è certamente un provvedimento strategico molto atteso in un momento storico particolarmente difficile causato dalla pandemia che ha causato, e acuito, le numerose problematiche dal punto di vista sociale ed economico a danno dei singoli, delle famiglie e soprattutto dei giovani. C’era la necessità di arrivare a una approvazione in tempi celeri con il Dipartimento che ha lavorato per mesi avvalendosi di una cabina di regia ben strutturata, formata da 63 membri, che si è confrontata con tutte le realtà, dalle associazioni alle organizzazioni agli enti locali singoli e organizzati. Un dibattito costruttivo che è stato proseguito in Quinta Commissione con tante audizioni che hanno permesso di affrontare le diverse indicazioni emerse. Il nuovo Piano sociale regionale, che impegnerà risorse per oltre 650 milioni di euro, importo di circa 3 volte superiore a quello stabilito dal precedente Governo regionale, è innovativo in quanto peraltro prevede sia l’indicazione precisa e dettagliata dei fondi a disposizione, nazionali e regionali, sia delle categorie fragili a cui è principalmente rivolto con precisi riferimenti al sistema dei Leps (Livelli essenziali delle prestazioni sociali). Dopo la definitiva approvazione in Consiglio regionale e l’entrata i vigore, il nuovo strumento sarà operativo e a disposizione dei territori per dare quelle risposte che attendevano da tempo e che permetterà alla nostra regione di fare un notevole passo in avanti”