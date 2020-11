Fdi: approvata la legge  regionale sulle dipendenze patologiche

Sulmona,18 novembre– “E’ stato approvato dal Consiglio regionale il progetto di legge sulle dipendenze patologiche (testo unificato PL 73/19 e PL 82/19) fortemente voluto dal gruppo consiliare di FdI che presentò, esattamente un anno fa, l’originaria proposta di legge di cui l’avvento della pandemia ha fatto slittare i tempi procedurali”. Lo hanno reso noto il capogruppo ed il consigliere di FdI, Guerino Testa e Mario Quaglieri che è anche presidente della Commissione Sanità, a margine della seduta dell’Assise regionale. Si tratta di una legge che affronta il tema delle dipendenze patologiche nella sua interezza “ frutto di un lavoro capillare e di approfondimenti – dichiarano Testa e Quaglieri- fatto preliminarmente di ascolto sul territorio di tutti gli operatori che si adoperano in questi delicati settori, e dunque un lavoro di condivisione, ancor prima che di pianificazione e legiferazione, che ha messo in evidenza quanto in Abruzzo ci sia un vero e proprio allarmesociale sul tema delle dipendenze. Una norma che pone al centro degli interessi la persona e la tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione. Lo scopo – precisano i due esponenti – è quello di favorire il trattamento della patologia, la riabilitazione e il reinserimento sociale, anche tramite il sostegno alle famiglie, in considerazione del triste primato che l’Abruzzo ha raggiunto negli ultimi anni su qualsivoglia tipologia di dipendenza: maglia nera per il gioco d’azzardo su scala nazionale, quarta per il consumo di alcol e numerosi morti per uso di droghe pesanti, tra le quali è tornata a spadroneggiare l’eroina, oltre all’uso di cocaina e del lungo elenco delle sostanze stupefacenti cosiddette di ultima generazione. Oltre al disturbo da gioco d’azzardo e alle dipendenze da sostanze legali e illegali (alcolismo, tabagismo, sostanze psicotrope e stupefacenti), la legge in questione pone grande attenzione anche alle dipendenze tecnologiche (Internet, reti sociali, videogiochi, videopornografia), allo shopping compulsivo e all’ ipersessualità.

Oltre alla istituzione di un Osservatorio per monitorare costantemente il fenemeno tra le principali attività previste dalla leggefiguranoanche l’istituzione della “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”,nel corso della quale saranno realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati, e l’attivazione di azioni di prevenzione negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale. Quanto al tabagismo, la Regione predispone un programma degli interventi volti a tutelare la salute della comunità regionale in relazione al fumo di tabacco e ai danni che ne derivano, anche riconoscendo il principio della riduzione del danno su cui l’Italia ha elaborato una legislazione all’avanguardia in perfetta sintonia con le linee guida europee.