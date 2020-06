Fase 3: Colao, il mio piano contro la paralisi

Sulmona, 9 giugno – “Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un ottimo lavoro, 46 pagine di sintesi più 102 idee per il rilancio di un’Italia colpita da una crisi senza precedenti. È il massimo sforzo possibile, un piano di modernizzazione a tutto campo e di rimozione delle arretratezze del Paese. Anche Conte è molto contento”. E’ il manager Vittorio Colao che, parlando con “La Stampa”, indica i capitoli più ‘densi’ del Rapporto della Task Force da lui guidata e parla di un piano ” contro la paralisi” che prevede anche la “guerra al sommerso” ed i limiti al contante”.Non sta alla task force decidere come e cosa applicare del Piano per il Rilancio, tanto che, nel lungo colloquio con “La Stampa”, il manager che ha guidato il Comitato, Vittorio Colao, ricorda che loro hanno solo dato input, “come del resto abbiamo fatto con il primo documento sulle riaperture: il governo ha recepito, e in tre settimane le abbiamo sbloccate, rimettendo in moto un bel pezzo di economia nazionale”.(h.8,00)