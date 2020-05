Fase 2:Boccia “ Solo gli incoscienti possono dirsi non preoccupati

Sulmona, 19, maggio- “Solo gli incoscienti possono dirsi non preoccupati. Da ieri è iniziata la nostra nuova convivenza con il Covid-19. Tre mesi fa ci ha messo in gravi difficoltà,ora dobbiamom essere rigorosi nei comportaenti e dimostrate di essere piu’ forti”. Lo dice il Ministro degli Affari regionali,Francesco Boccia in una intervista che compare stamani sul quotidiano La Stampa Secondo Boccia “Chiudere tutto è stato doloroso e sofferto, ma necessario. E dal punto di vista di gestione della cosa pubblica era più semplice. Adesso che devi rimettere in moto non solo la vita, ma far ripartire l’economia con regole nuove, non puoi pensare di normare da Roma i passi che muove ogni essere umano che sta riaprendo. Ci sono 21 organizzazioni territoriali sanitarie diverse e nella fase 2, se esplode il contagio, devono reggere quelle”. “Abbiamo messo in sicurezza l’Italia chiudendo e facendo passare l’R0 da 3,5/4 a 0,4-0,5. Adesso abbiamo detto: potete riaprire. Non si potrà più dire ai vari comparti: il governo non vuole. Ma bisognerà fare tutto con grande rigore, dimostrare di essere in grado”. “Lo Stato deve investire sulla prevenzione territoriale pubblica – dice il ministro degli Affari regionali – I finanziamenti che sono serviti e serviranno ad affrontare l’emergenza siano una grande occasione per farlo. Non tollereremo che i ventilatori polmonari inviati anche grazie alle forze armate dal commissario e dalla Protezione civile finiscano nei magazzini. Devono essere tutti operativi. L’epidemia non è finita. Se qualcuno vuole ridurre le terapie intensive se lo scordi. Su questo punto non ci sarà trattativa e lo Stato farà lo Stato”. (h.8,00)