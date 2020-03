Farmacie abruzzesi, garantito il servizio a battenti chiusi per tutela del personale

-“Sono molto soddisfatto che l’Assessorato alla Sanità abbia accolto la mia richiesta per tutelare la figura del farmacista, a seguito delle disposizioni del Decreto ministeriale del 9 marzo, accogliendo le istanze che ho rappresentato dopo una lunga interlocuzione con gli ordini professionali. È stata infatti inviata, nel tardo pomeriggio di ieri (16 marzo), la circolare per l’adozione di misure specifiche a tutela dei farmacisti che possono operare a “battenti chiusi”, ovvero come avviene durante i turni di notte distribuendo i farmaci attraverso lo sportello esterno, nei casi in cui le misure previste per il contenimento del contagio non risultino attuabili”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale M5S Giorgio Fedele impegnato da giorni sulla questione “Nei giorni scorsi – continua – mi sono arrivate numerose segnalazioni a riguardo, per sottolineare le attuali criticità, specie per la scarsità dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione ai farmacisti. Visto il ruolo fondamentale delle circa 500 farmacie della Regione, complementare a quello svolto dal SSR in tema di salute pubblica, mi sono subito attivato scrivendo all’Assessore e agli organi preposti per metterli in contatto con gli ordini professionali e fornendo tutti gli strumenti utili a deliberare verso la tutela della professione e del servizio svolto dai farmacisti a tutta la comunità. Un’azione essenziale per continuare a fornire un servizio indispensabile per gli abruzzesi mantenendo alti i parametri di sicurezza sia dei lavoratori che dei cittadini” conclude