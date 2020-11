Fai Cisl: filiera lattiero-casearia abruzzese da sostenere  per superare la pandemia.

Queste imprese ed i loro dipendenti non possono essere lasciate sole e senza sostegni (che non siano gli ammortizzatori sociali) ad affrontare, in aggiunta alle difficoltà quotidiane, anche le conseguenze che la pandemia ed i provvedimenti restrittivi per il suo contenimento stanno generando. Il rischio è davvero che la nostra filiera lattiero casearia possa subire contraccolpi tali da metterne in discussione la sopravvivenza. Pertanto chiediamo al Governo regionale di adottare ogni strumento che possa garantire la stabilità del settore per consentirgli di superare questo momento e, soprattutto, per la difesa dei posti di lavoro, tanto difficili da creare ma tanto facili da perdere quando chi avrebbe il potere di assumere decisioni utili, non lo fa in maniera efficace e tempestiva.