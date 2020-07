Estate sulmonese, appuntamento anche con la tradizione dei pupi italici

Sulmona, 27 luglio– Continuano le manifestazioni culturali a Sulmona. Dopo una lunga pausa dovuta al Covid-19 fanno il loro trionfante ritorno in città le marionette che rievocano la tradizione dei pupi italici.

Appuntamento a sabato 1° agosto 2020 alle ore 18.30 nel cortile del Palazzo della Santissima Annunziata.

La compagnia dei Pupi italici nasce nel 2015 spinta dalla passione verso una storia un po’ dimenticata e tralasciata anche nelle scuole. Il marionettista siciliano, Girolamo Botta, vive a Sulmona da più di sei anni e ha deciso di dare vita al progetto insieme ad Alessandra Guadagna.

Lo spettacolo messo in scena dall’artista racconta le epiche vicende cavalleresche dell’Appennino centro-meridionale italiano risalenti a oltre 2000 anni fa. Nello specifico, si ripercorre lo scenario della guerra sociale avvenuta nel 91-88 a.C., anno in cui i popoli italici decisero di ribellarsi alla Repubblica Romana per ottenere cittadinanza e diritti.

Gli italici, quindi, si stabilirono a Corfinium (chiamandola Italia) dopo aver creato una Lega Sociale dotata di esercito proprio; in seguito si spostarono ad Isernia, la loro capitale, dove cambiarono il nome della Lega Sociale in Lega Italica. La fine della guerra, che riconobbe la vittoria politica al popolo italico e la vittoria militare a quello romano, portò alla nascita dell’Impero Romano.

La manifestazione storica delle marionette vanta di essere la prima in assoluto a portare in scena una storia poco citata ma fondamentale per conoscere a fondo il territorio italiano.

Le scene vengono romanzate su personaggi ed episodi realmente accaduti ed intrise di storie d’amore, tradimenti, eroi, drammi e fantasia, coinvolgendo il pubblico e lasciandolo senza fiato.

La Compagnia vanta un curriculum invidiabile, avendo portato le marionette italiche in rassegne, scuole, manifestazioni ed eventi. Inoltre, è socia dell’Unione Internazionale della marionetta.

Lo spettacolo, realizzato grazie al contributo del comune di Sulmona, sarà completamente gratuito ma per potervi assistere è necessaria la prenotazione dati i posti limitati.

Per tutto il mese di agosto sarà possibile ammirare l’esposizione dei Pupi Italici al Palazzo della Rotonda di San Francesco di Sulmona.

Chiara Del Signore

( foto Andrea Pantaleo)