Estate 2019: pronto il cartellone a Pratola

Notte Bianca e ferragosto con il concerto dei Dirotta su Cuba, tra gli eventi del Cartellone dell’estate 2019 di Pratola Peligna realizzato con la Pro Loco, che anche quest’anno riserva uno spazio importante al sociale, allo sport e alla valorizzazione delle tradizioni. Si parte domenica prossima 30 giugno con la seconda edizione della Pink Pratola per chiudere il 22 settembre con la Mezza Maratona dei 3 Comuni. E se agosto rappresenta il cuore degli eventi dell’estate pratolana, il mese di luglio si caratterizza per lo Spazio ai Bimbi nella frazione di Bagnaturo e per la replica dell’Aperitivo al Buio, proposto anche nella stagione scorsa. Tra la Festa del Volley ’78 e la Fiaccolata Celestiniana, con un “Viaggio intorno al Mondo” la Notte Bianca di Pratola Peligna fa la sua entrata in scena il prossimo 10 agosto, mentre la serata di ferragosto sarà animata dal concerto del gruppo musicale dei Dirotta su Cuba in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 9 e 30. Il primo settembre spazio alla seconda edizione della Rassegna del dolce tipico “la pizzella”, dopo lo straordinario successo della manifestazione nello scorso anno nella terrazza di Palazzo Colella.