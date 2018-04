Esordio bagnato per Micochero nel Trofeo Dunlop al Mugello

Sulmona, 17 aprile– Il pilota sulmonese Christian Micochero, reduce da due brillanti stagioni nel Trofeo Bridgestone in sella alla sua Yamaha R1 1000, quest’anno si è iscritto per la prima volta al Trofeo Dunlop, che ha esordito domenica 15 presso l’autodromo internazionale del Mugello.

Il portacolori del Motoclub Abruzzo si è presentato a questo primo appuntamento con una grande necessità di dover girare, per mettere a punto la moto, e prendere la dovuta confidenza con i nuovi pneumatici, in quanto in precampionato, la possibilità di poter effettuare delle prove, è stata fortemente penalizzata dal maltempo che ha reso praticamente inagibili la maggior parte dei circuiti italiani. Il meteo, invece, ha condizionato ancora una volta i programmi, imperversando sulle colline dell’autodromo toscano per tutta la durata del week-end, e permettendo di effettuare solo alcuni turni di prove libere e due turni di prove ufficiali sull’asciutto, mentre in tutte le altre occasioni, gara compresa, l’acqua l’ha fatta da padrone.

Dopo aver ottenuto un discreto 11° tempo nelle qualifiche, Micochero si è trovato a dover effettuare la gara con la pista allagata, con un paio di pneumatici rain mai usati prima, e con un setting improvvisato all’ultimo momento grazie all’esperienza del suo coach Corrado Tuzii, ex-pilota mondiale 500, nonché d.s. del Team Abruzzo.Con una partenza molto aggressiva, il pilota sulmonese rimontava subito alcune posizioni, fino a transitare 8° nel corso del terzo passaggio, ma subito dopo, alcune paurose sbandate e le numerose cadute di altri concorrenti lo riconducevano a più miti consigli, facendogli portare a termine la gara in modo molto regolare, in 9^posizione nella classifica assoluta.

Soddisfazione dunque perché per la prima volta in carriera Christian porta a casa un buon risultato in queste difficili condizioni, segno di un’ulteriore maturazione. Punti importanti per la classifica di Campionato, e una preziosa esperienza fatta sul bagnato che potrà tornare molto utile in futuro, allorquando si dovessero ripresentare occasioni simili.

Soddisfazione al Motoclub Abruzzo anche per la prestazione del suo secondo pilota Alex Di Loreto, sempre in sella a una Yamaha R1, al suo esordio assoluto nelle gare della categoria Amatori, brillantemente qualificatosi direttamente nel gruppo A (quello dei “veloci”) e anche lui arrivato al traguardo con un onorevole 16°posto.