Eremo Sant’Onofrio al Morrone: La Porta(Lega) sul significato del risultato

Sulmona, 27 febbraio- “ L’eremo di Sant’Onofrio al Morrone è risultato al primo posto nella graduatoria speciale “Italia sopra i 600 metri ” dei luoghi del cuore “ con oltre 22 mila preferenze e al nono posto della classifica nazionale “. Antonietta La Porta ( Lega ), consigliere regionale, dichiara “ Un risultato che scalda il cuore della Valle Peligna nel bel mezzo di questa pandemia che ha dato lo stop, tra l’altro, anche al turismo e alla cultura. Il Fai ha centrato l’obiettivo di poter procedere, con i 20 mila euro assegnati al primo classificato, a restaurare gli affreschi trecenteschi della cappella presente nella struttura e mettere in sicurezza l’accesso alla grotta nella quale Pietro da Morrone, poi Celestino V e infine San Pietro Confessore, visse per gran parte della sua permanenza sulla montagna “ prosegue La Porta “ Ringrazio Daniele D’Amario, assessore regionale con delega alle Attività produttive, Turismo, Beni e attività culturali e di spettacolo, che ha attenzionato l’iniziativa encomiabile del Fai volta a far emergere il patrimonio di luoghi, edifici, borghi che costituiscono la ricchezza meno nota ma più consistente e significativa dell’Italia; potrà sicuramente costituire il volano per la ripartenza del turismo e della cultura “ conclude la consigliera.