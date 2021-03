Epifani: Letta unisca centrosinistra per battere Salvini e Meloni

“Capisco i motivi della disponibilità di un uomo come lui: è stato uno dei fondatori del Pd, ha avuto un ruolo importante, vicesegretario con Bersani, poi capo del governo. Insomma, ha le qualità per affrontare questa sfida complicata”. Lo dice in una intervista a La Stampa Guglielmo Epifani, ex segretario del Pd, poi fuoriuscito, reggente del partito nel 2013 quando Enrico Letta era premier.”C’è un campo largo di centrosinistra da ricostruire. È un problema che non riguarda solo il Pd, perché è un sistema di vasi comunicanti: quello che capita a una forza politica, specie se è la più grande, riguarda tutti – afferma – . Dal nuovo segretario mi aspetto generosità e umiltà per provare a ricostruire in tempi brevi un progetto e a rappresentare determinati interessi. Avverto con forza la mancanza di un rapporto con le persone e l’esigenza di ritornare a stare in mezzo alla gente”.”C’è un deficit di rappresentanza sociale, che è preoccupante, specie se a colmarlo ora sono Salvini e Meloni – sottolinea –. Bisogna ridurre la frammentazione del campo di centrosinistra e costituire un’alleanza più forte, altrimenti andiamo incontro a una sconfitta clamorosa alle prossime elezioni”.Per Epifani occorre proseguire sulla strada dell’alleanza con il M5s, “l’unica possibilità per formare un argine importante di fronte al centrodestra”.”Credo che la storia darà un giudizio positivo del governo che abbiamo sostenuto con i 5 stelle, l’accordo tra il Movimento e le forze progressiste va portato avanti, a partire dalle elezioni comunali previste in autunno. Soprattutto ai ballottaggi, sarà necessaria una politica di alleanze, che va costruita dal basso”.