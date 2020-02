Entro l’anno saranno completati i lavori della SP 13 Morronese. Parola del Consigliere Ramunno

Sulmona, 27 febbraio. Con ogni probabilità entro la fine del corrente anno la strada provincialen.13 Morronese che collega la Valle Peligna con Pacentro potrà essere riaperta restituendo al territorio una infrastruttura di notevole importanza. Lo ha annunciato oggi il Consigliere provinciale di Sulmona, Andrea Ramunno spiegando che “ Appena insediato mi sono subito attivato con gli uffici e il dirigente del settore viabilità Ing. D’Amico per fare in maniera tale che al finanziamento previsto nel 2018 derivante da fondi del D.M. 49/2018 corrispondesse un rapido avvio dei lavori da effettuare per la messa in sicurezza e riapertura della strada.Gli uffici in questi giorni hanno provveduto al riaccertamento dei residui per permettere di impegnare le somme per l’annualità 2020 e partire con le procedure di appalto dei lavori

L’obiettivo è quello di completarli entro l’anno. Sorveglierò- ha spiegato ancora Ramunno– tutte le procedure in modo che vengano rispettate le tempistiche stabilite. Questa amministrazione provinciale nella persona del presidente Angelo Caruso e di chi mi ha preceduto ha sempre mostrato sensibilità al tema della viabilità pur lottando con le difficoltà dovute alle poche risorse a disposizione.Nei prossimi giorni provvederò ad organizzare un sopralluogo sul posto insieme ai tecnici coinvolgendo il sindaco di Pacentro che sentirò a breve, estendendo l’invito anche ai consiglieri del gruppo Direzione Pacentro che ringrazio di nuovo per la sensibilità e attenzione al tema che manifestano fin dalla mia elezione”.