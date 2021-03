Enti locali: pubblicato avviso riservato a Comuni per uffici prossimità

Sulmona, 27 marzo- È stato pubblicato sul Bura ordinario n. 9 del 10 marzo 2021 l’invito ai Comuni e alle Unioni di Comuni a presentare manifestazione di interesse per candidarsi all’attivazione degli uffici di prossimità, secondo quanto previsto dal programma operativo nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.L’obiettivo dell’avviso è di coinvolgere i Comuni e le Unioni di Comuni della regione per attivare, presso i loro territorio, punti di accesso previsti dall’azione di sistema “Uffici di prossimità” del ministero della Giustizia. Il progetto nazionale si propone di ampliare la rete dei servizi giudiziari offerti ai cittadini, in particolare alle fasce deboli, per diffondere informazioni e semplificare l’accesso alla tutela dei diritti grazie al supporto delle tecnologie informatiche. La presentazione della domanda comporterà l’impegno, da parte degli Enti locali selezionati, ad approvare in Consiglio comunale o di Unione l’interesse all’attivazione dell’Ufficio di prossimità nel proprio territorio.