Enrico Lo Verso in scena al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona con “Uno Nessuno Centomila”

Sulmona, 26 febbraio– Già previsto per il 16 dicembre e rimandato per esigenze di produzione, “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso andrà in scena il 7 marzo al Teatro Comunale Maria Caniglia con il patrocinio del Comune di Sulmona.

“Con grande piacere l’amministrazione comunale ha inteso dare spazio all’interessante proposta di Ergo Sum di portare in scena, nel nostro prestigioso teatro Maria Caniglia, lo spettacolo, non solo per la qualità indiscussa della Compagnia, ma per la sempre straordinaria attualità dei testi. – scrive l’assessore comunale alla Cultura e Turismo Manuela Cozzi. – Nel mondo fugace contemporaneo, nelle relazioni sempre più superficiali, se non addirittura virtuali, la ricerca di sé appare cosa urgente ed indispensabile per rimanere ancorati alla vita reale. E in un momento come questo, caratterizzato da relazioni vacue, si ha bisogno di stimolare l’introspezione. Invito tutti a venire a teatro per questo appuntamento imperdibile che arricchisce la già variegata e composita stagione teatrale e concertistica”.

Un omaggio a Luigi Pirandello attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo, insignificante. Il pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno a un particolare fisico.A tre anni dal debutto, dopo 400 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 350.000 spettatori, lo spettacolo, che ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo dodici anni di assenza, ha ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell’ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane promosse dall’associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia.

Ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno Uno Nessuno Centomilasta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che sino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.

“Uno Nessuno Centomila”, nel riadattamento del testo reso in forma di monologo, che ho voluto dargli, diventa il presupposto per un teatro che “informa”,che supera la funzione dell’intrattenimento e diventa pretesto, occasione, spunto per la conoscenza – scrive la regista, Alessandra Pizzi – La messa in scena di UNO NESSUNO CENTOMILA, affidata alla magistrale bravura di Enrico Lo Verso, è come una seduta psicoterapeutica: tutti ne sono attratti, ma in pochi sono consapevoli degli scenari che possono profilarsi.”

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili nei punti vedita autorizzati Ciaotickets: Tabaccheria Monaco, Via Sallustio, 7 (0864 212346) e Tabaccheria dei portici, via Antonio de Nino, 6 (0864 773130) o presso il botteghino del teatro in Via Antonio de Nino, 30 aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00.