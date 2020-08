Enrico Lo Verso in scena al Parco Fluviale Augusto Dolio di Sulmona

con “Uno Nessuno Centomila” domani,venerdì,21 agosto ( ore 21)

Sulmona, 20 agosto- Dopo l’annullamento della data del 7 marzo al “Teatro comunale Maria Caniglia” a causa del lock down dovuto alla pandemia Covid 19, lo spettacolo “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso andrà finalmente in scena a Sulmona nel teatro del Parco Fluviale Augusto Dolio, il 21 agosto 2020 alle ore 21:00.

Un omaggio a Luigi Pirandello attraverso l’adattamento teatrale del più celebre dei suoi romanzi: la storia di un uomo che sceglie di mettere in discussione la propria vita, a partire da un dettaglio, minimo, insignificante. Il pretesto è un appunto, un’osservazione banale che viene dall’esterno. I dubbi di un’esistenza si dipanano intorno a un particolare fisico.

A tre anni dal debutto, dopo 400 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 350.000 spettatori, lo spettacolo, che ha riportato sulla scena Enrico Lo Verso dopo dodici anni di assenza, ha ricevuto a Busto Arsizio il “Premio Delia Cajelli per il Teatro”, nell’ambito della Seconda Edizione delle Giornate Pirandelliane promosse dall’associazione Educarte in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento. Nella scorsa stagione ha vinto il Premio Franco Enriquez per la migliore interpretazione e la migliore regia. Ospite dei più importanti Festival e Teatri nazionali ed internazionali, da oltre un anno Uno Nessuno Centomilasta percorrendo l’Italia in una lunga e fortunata tournée che sino ad ora ha registrato il sold-out quasi ovunque.

“Uno Nessuno Centomila”, nel riadattamento del testo reso in forma di monologo, che ho voluto dargli, diventa il presupposto per un teatro che “informa”,che supera la funzione dell’intrattenimento e diventa pretesto, occasione, spunto per la conoscenza – scrive la regista, Alessandra Pizzi – La messa in scena di UNO NESSUNO CENTOMILA, affidata alla magistrale bravura di Enrico Lo Verso, è come una seduta psicoterapeutica: tutti ne sono attratti, ma in pochi sono consapevoli degli scenari che possono profilarsi.”

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili nei punti vedita autorizzati Ciaotickets: Tabaccheria Monaco, Via Sallustio, 7 (0864 212346) e Tabaccheria dei portici, via Antonio de Nino, 6 (0864 773130).

L’organizzazione si occuperà di garantire il rispetto delle normative anti-covid, l’uso della mascherina sarà obbligatorio sia all’ingresso che per l’intera durata dello spettacolo. Per l’acquisto dei biglietti è possibile utilizzare i voucher emessi dal circuito ciaotickets.com. Prevendite online su www.ciaotickets.com Per informazioni sullo spettacolo: 327 9097113