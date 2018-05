‘Emporio di certificati falsi’, dieci arresti nella Marsica

Avezzano,24 maggio- Dieci ordini di custodia cautelare emessi dal Gip del Tribunale di Avezzano sono in corso d’esecuzione dalle prime ore dell’alba ad opera dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila nei confronti di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo di frode processuale, corruzione, falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico, frode assicurativa, truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento. Le indagini avrebbero portato a smantellare un vero e proprio ‘emporio’ di certificati falsi finalizzati ad ottenere pensioni, permessi lavorativi che vede coinvolti tra gli altri noti politici, medici, imprenditori e anche pluripregiudicati.(h.9,00)

Avezzano,24 maggio- I particolari dell’operazione non ancora completata e denominata ” Tutti per uno ” saranno illustrati nella mattinata nel corso di una conferenza stampa. Nel frattempo si è appreso che le persone coinvolte nell’operazione sarebbero sedici mentre fra gli arrestati figurano anche alcuni personaggi politici della zona assai conosciuti ( un ex Assessore regionale,un Consigliere provinciale), ma anche un dirigente medico della Asl e addirittura tre persone appartenenti alle forze dell’Ordine (h.9,30)

Avezzano, 24 maggio– Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di frode processuale (art. 374 c.p.), corruzione (319 c.p.), falsità materiale ed ideologica commessa da pubblici ufficiali in atto pubblico (artt. 476 e 479 c.p.), frode assicurativa ( art. 642 c.p.), truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) e favoreggiamento (378 c.p.). L’indagine è iniziata da mirati accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Avezzano nei confronti di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio operanti nel settore sanitario. L’attenzione investigativa si concentrava su un’importante impresa sanitaria il cui amministratore risultava dedito a condotte truffaldine anche attraverso l’illecita remunerazione di pubblici impiegati e di pubblici ufficiali al fine di ottenere false certificazioni di natura medica a sé e alla sua famiglia favorevoli e, in particolare, alla di lui consorte. Più in particolare, emergevano chiari elementi di prova circa la redazione di falsi certificati, dietro pagamento di somme di danaro, da parte di un medico psichiatra responsabile del Centro di Igiene Mentale (C.I.M.) della A.S.L. di Avezzano, il cui studio veniva sottoposto ad intercettazione ambientale ed a monitoraggio vide (h. 9,45)

Avezzano, 24 maggio- Sono dicotto complessivamente le persone coinvolte nell’inchiesta “Tutti per uno” che ha portato la Guardia di finanza del comando provinciale dell’Aquila e della compagnia di Avezzano a scoprire un “emporio” di false certificazioni mediche in cui era stato trasformato il Centro di salute mentale della Asl di Avezzano. Tre sono le persone destinatarie dell’Ordinanza ordinanza di custodia cautelare in carcere tre persone, il dirigente della Asl Angelo Gallese, Orlando Morelli e l’imprenditore Arnaldo Aratari; mentre altre sette sono finite ai domiciliari: Tiziana Mascitelli, moglie di Aratari, Luigi Maiello, Maria Palma Di Biase, Gino Arioli, l’ex consigliere e assessore regionale Mario Panunzi, Giuseppe Agostinacchio e Carmine Macerala. Gli otto indagati a piede libero sono il consigliere provinciale di Forza Italia Gianluca Alfonsi, Paolo Di Bella, Njiac Shahini, Ida Morelli, Paola Fracassi, Guglielmo Mascitelli, Mauro Arcangeli e Raffaele La Russa. (h. 15,30)