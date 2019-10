Emigrazione: Marsilio insedia il Cram

Sulmona, 25 ottobre– – Si è riunito questa mattina a Pescara, nella sede della Regione Abruzzo, il Consiglio regionale degli abruzzesi nel mondo (CRAM), disciplinato dalla legge regionale n. 47 del 2004. Sono tre gli organi partecipativi: il Consiglio, il Consiglio direttivo e l’Osservatorio per l’Emigrazione. E questa mattina, in occasione della prima seduta, l’Osservatorio ha eletto il suo rappresentante in seno al Consiglio direttivo: si tratta di Antonio Innaurato (delegato Uncem). Il Consiglio direttivo è composto dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, o suo delegato, tre consiglieri regionali (Sabrina Bocchino, Roberto Santangelo e Sara Marcozzi) e Antonio Innaurato, eletto appunto questa mattina in rappresentanza dell’Osservatorio.

Il Cram si occupa di una pluralità di materie, ponendo, alla radice della sua azione, il rafforzamento dei legami con la comunità abruzzese che vive lontano dalla Regione. Il presidente Marco Marsilio ha sottolineato come sia fondamentale mantenere vivi i rapporti con le comunità di abruzzesi presenti all’estero. “Per numero di abruzzesi che vivono all’estero e come se ci fosse una seconda regione fuori dai confini nazionali – ha esorditoMarsilio – e pertanto dobbiamo mantenere i rapporti forti e vivi; con loro dobbiamo generare un volano di opportunità e di scambi. C’è un grande interesse. Voglio ricordare la visita del Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, è tornato dopo tanti anni a Pacentro per visitare la casa dei bisnonni paterni. Il nostro obiettivo è stringere legami ancora più forti con gli abruzzesi che vivono all’estero, potenziando ad esempio i voli con il nostro aeroporto o dialogare con le comunità, affinché le radici con la terra di origine non siano abbandonate”.