Emiciclo illuminato per Giornata Croce Rossa

Sulmona, 8 maggio- Il Consiglio regionale dell’Abruzzo celebrerà la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant. Per l’occasione, a partire da ieri sera e fino a domenica 9, il colonnato di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, sarà illuminato di rosso.

Il legame con l’associazione di assistenza sanitaria e sociale tra le più attive al mondo è stato sancito dall’incontro, avvenuto mercoledì 5 maggio, tra il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e il presidente del Comitato regionale Croce Rossa, Gabriele Perfetti. “L’anno trascorso e quello presente sono ‘Il Tempo della Gentilezza’ e dell’azione – ha dichiarato Perfetti – Interventi sanitari, supporto psicologico, sostegno alle famiglie in difficoltà, oltre all’enorme attività sul fronte del Coronavirus e l’attuale impegno nella campagna vaccinale: mentre il mondo si fermava per la pandemia, inarrestabile è stato l’impegno dei quasi 5.000 Volontari della Croce Rossa operanti in Abruzzo che non hanno mai smesso di prendersi cura delle nostre comunità”.

Il presidente Sospiri pone l’attenzione sul fondamentale ruolo del volontariato nel tessuto sociale e assistenziale della regione. “La Croce Rossa – sottolinea il presidente del Consiglio – rappresenta il fronte avanzato della solidarietà umana che, soprattutto in situazioni di grave difficoltà, ridona speranza ai sofferenti e sviluppa azioni concrete a supporto delle istituzioni, grazie alla competenza dei suoi operatori e alla capillarità sui territori”. Le celebrazioni di quest’anno sono dedicate ai volontari in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attività che hanno continuato a portare avanti, senza sosta, riuscendo ad essere come sempre “ovunque per chiunque”.