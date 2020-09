Emergenza sanitaria: oggi arriva l’ordinanza per le misure a Sulmona e circondario

Già da oggi il presidente della Regione, Marco Marsilio, emetterà un’ordinanza con la quale saranno ratificate tutte le misure restrittive indicate dal Comitato tecnico scientifico abruzzese per fermare la diffusione dei contagi nel Centro Abruzzo e in particolare a Sulmona e nei comuni di Bugnara, Introdacqua, Pettorano sul Gizio e Pratola Peligna. Lo conferma l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì in una intervista al quotidiano Il Centro- «Sulla base del verbale e dei punti indicati dal Comitato scientifico, sia io che il presidente ne prendiamo atto e li tramuteremo in ordinanza. I focolai sono stati individuati in alcuni precisi luoghi e appartengono a determinati nuclei familiari ben distinti, non c’è un allargarsi in altre realtà. Questo è fondamentale».Tra le misure per il contenimento del virus saranno previsti orari limitati per locali pubblici, come bar, ristoranti, pizzerie e in luoghi dove c’è maggiore possibilità di aggregazione di persone. Quindi le mascherine saranno obbligatorie all’aperto durante tutta la giornata.«Queste misure saranno in vigore per un periodo limitato», precisa l’assessore, «penso 10-15 giorni»