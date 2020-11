Emergenza sanitaria: nuovo appello disperato del sindaco: “La situazione è molto grave”

– Con il passare delle ore si evidenziano i limiti di quanto sia fragile la situazione in città e sul territorio dove l’assenza della politica locale( uomini e partiti sempre a caccia di visibilità con una serie di irritanti polemiche vuote e senza significato mentre l’epidemia si allarga e produce danni e vittime) e le distrazioni della politica regionale non sono piu’ tollerabili. Se la città si strinige attorno alla Signora Casini è necessario che chi ha ruoli nell’Assemblea regionale sollevi il caso di questa emergenza di Sulmona spostando suol tavolo della Conferenza dei Capigruppo a Palazzo dell’Emiciclo il problema. Non c’è piu’ tempo da perdere per far capire che oltre alla proganda il territorio invoca scelte precise e rapide. Altro che il ” Napoli calcio” in vacanza da queste parti. Ma non è tutto. Questi comportamenti della Regione, e quindi della Asl, sono giusti ? Allora il senatrice sulmonese Di Girolamo lo chieda al Ministro Speranza con un’apposita interrogazione. La nostra gente non ne puo’ piu’ di assistere a questo spettacolo. E infine quei rappresentanti dei vari partiti che si dividono come allo stadio ,senza mai proporre nulla, questa volta cerchino di stare dalla parte di Sulmona perchè ” Ora,ora è il momento”

Sulmona, 10 Novembre-“E’ urgente intervenire con scelte precise e tempestive per affrontare l’emergenza sanitaria anche in questo territorio: la situazione è molto grave e ne va della salute pubblica delle nostre comunità”. E’ quanto torna a ribadire il sindaco Annamaria Casini che invia nuovamente una nota ai vertici di Asl e Regione Abruzzo, coinvolgendo tutte le istituzioni locali, compreso il Prefetto Cinzia Torraco e le organizzazioni sindacati.

il personale è ridotto, costretto a lavorare in grande difficoltà nella gestione dell'attività quotidiana in un ospedale non Covid e di pronto intervento con il continuo aumento dei contagi. Ho chiesto di accelerare la riorganizzazione del pronto soccorso con percorsi d'ingresso dei pazienti appropriati e di potenziare il personale, dato che 1 medico a turno deve contestualmente occuparsi anche del pretriage. Occorre prevedere un reparto dedicato "sporco" e attrezzato con specifica strumentazione e personale per accogliere temporaneamente pazienti contagiati in attesa di essere trasferiti nei centri Covid provinciali e potenziare l'attività di tracciamento per ridurre i tempi di diagnosi della catena dei contatti stretti di casi Covid accertati, con potenziamento del personale del servizio di Prevenzione, ormai allo stremo. Ringrazio i Carabinieri e la Protezione Civile Regionale per il supporto che daranno per la somministrazione di tamponi in un nuovo drive-in presso la località Incoronata di Sulmona, ma questo dovrà essere in aggiunta e non in alternativa all'attuale presso in nostro Pretriage. E' necessaria la rapida introduzione della diagnostica e tracciatura con i tamponi brevi, a cura dei Medici di Medicina Generale, in stretta collaborazione con gli altri servizi territoriali (Distretto e Prevenzione). "Ad oggi

Il Comune è pronto a fornire anche per questo servizio ogni tipo di supporto logistico necessario” continua il sindaco, ribadendo che “occorre assumere in fretta altro personale e nel frattempo supplire eventualmente con operatori sanitari di altri reparti ospedalieri che non possono essere spostati nei reparti Covid di altri ospedali se non si rimedia prima alla carenza attuale per attività rivolta pur sempre a pazienti Covid dell’Ospedale di Sulmona, evitando episodi gravi come file di ambulanze e decessi in pronto soccorso. Chiedo con forza una risposta ed un’azione finalmente decisa da parte della Asl1 e della Regione” conclude il sindaco “tenendo conto dei reali bisogni delle persone e delle comunità locali in virtù del sacrosanto diritto alla salute. Stiamo pagando oggi la mancata programmazione di misure appropriate dei mesi scorsi: avevo chiesto ripetutamente, sin da questa estate, senza mai riscontro, ai vertici Asl1 e Regione rinforzi di personale e potenziamento di servizi e questo ritardo sta mettendo seriamente difficoltà l’intero sistema sanitario locale, che necessita invece di misure straordinarie e una precisa riorganizzazione della sanità peligna, territoriale ed ospedaliera per contenere il contagio che sta dilagando velocemente, prima che la situazione davvero sfugga di mano e nella consapevolezza che si dovrà combatte con il virus ancora per mesi” conclude il sindaco.