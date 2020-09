Emergenza sanitaria: La Porta (Lega) “La Regione a totale supporto Valle Peligna”

Sulmona, 1 settembre– “Ho partecipato,questa mattina presso la sala assemblee del nosocomio SS.Annunziata, all’incontro tra i vertici della Asl, l’assessore alla sanità,Nicoletta Verí ,la direttrice sanitaria Asl,Sabrina Cicogna,il coordinatore unità di crisi regionale,Alberto Albani e i sindaci coinvolti in questa emergenza sanitaria” lo scrive in una nota Antonietta La Porta,consigliere regionale della Lega,che prosegue ” la Regione Abruzzo sta mettendo in campo tutte le risorse possibili e sta attivando tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione per mappare e fronteggiare questi focolai peligni di ritorno.Ritengo sia stato doveroso riunirsi in loco per escludere il rischio di aggravamento dell’emergenza sanitaria e supportare i sindaci e gli amministratori locali rassicurandoli anche sulla carenza di organico che verrà colmata grazie alle procedure già avviate” conclude La Porta.