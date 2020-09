Emergenza sanitaria in Valle Peligna, se ne parla oggi in Consiglio regionale

– Grazie ad una interpellanza a firma dei Consiglieri Marianna Scoccia e Silvio Paolucci che vogliono conoscere le iniziative assunte dalla Giunta regionale per contenere i contagi da Coronavirus. Finalmente dopo mesi di attese si potrà fare chiarezza su una vicenda che divide e preoccupa non poco i sulmonesi ma anche quanti vivono nel territorio

Sulmona, 29 settembre- Passata la parentesi elettorale questa mattina ( ore 11,00) torna a riunirsi a L’Aquila il Consiglio regionale nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno dei lavori l’esame di una serie di documenti politici ed il progetto di legge in materia urbanistica. L’Assemblea,infatti, si dovrà occupare della interpellanza recante: “Ambulanza donata alla ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle”; interpellanza recante: “Adempimenti di Regione e Arta per consentire caratterizzazione e conseguente bonifica della discarica di Bussi”; interpellanza recante: “Audit di Cardiochirurgia del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Chieti”; interpellanza recante “Covid Hospital – ex Palazzina IVAP”; interpellanza recante: “Affidamento esterno dei sistemi informativi per la presa in carico e per la gestione dell’emergenza Coronavirus”; “interpellanza a firma dei Consiglieri Marianna Scoccia e Silvio Paolucci recante: “Provvedimenti del Governo regionale in merito all’aumento del numero di contagi da Coronavirus in Valle Peligna”.

Al termine della discussione dedicata ai documenti politici l’Aula esaminerà il progetto di legge: “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica”. All’ultimo punto dell’ordine del giorno è prevista la votazione sulla risoluzione “Progressioni verticali personale di ruolo della Giunta regionale ai sensi della Legge Madia.