Emergenza Sanitaria in Valle Peligna: Ramunno “Fare presto”

Sulmona,7 settembre– Il Centro Abruzzo è investito ormai da un mese da questa nuova ondata di contagi da Covid-19 ed è tangibile la difficoltà dovuta alla carenza di personale che gli addetti ai lavori hanno nel gestire l’emergenza e attuare tutti i protocolli sanitari previsti.In qualità di consigliere provinciale sto seguendo la situazione non solo relativa alla Città di Sulmona ma dell’intero comprensorio e mi faccio portavoce dei tanti sindaci con cui sono in contatto dai quali arriva la richiesta unanime di potenziare le risorse umane e tecniche affinché si possano ottimizzare i tempi dei protocolli sanitari necessari. Mi unisco ai vari appelli lanciati nei giorni scorsi da più figure istituzionali e della società civile perché soltanto attraverso una migliore efficienza dei processi si riesce a migliorare l’efficacia delle misure di tracciamento e contenimento del virus. Così il Consigliere Provinciale ( e comunale di Sulmona) Andrea Ramunno sulla emergenza sanitaria che si è aperta sul territorio.

“Non sono per niente rassicurato dalla visita dell’Assesore Regionale alla Sanità Nicoletta Verì– prosegue Ramunno– in quanto alle parole, dopo circa una settimana, non seguono i fatti. Nell’immediato bisogna reperire urgentemente risorse umane e tecniche per garantire la tamponatura delle tante persone e conseguente tracciamento dei contatti per arginare il virus. L’ospedale di Sulmona ha risposto bene alla prima fase dell’emergenza mettendosi a disposizione della Asl e ospitando pazienti Covid pur essendo ospedale No-Covid, ora tocca alla Asl dare una mano a Sulmona. I cittadini del centro Abruzzo stanno affrontando in maniera esemplare l’emergenza e soltanto grazie alle misure di prevenzione si è evitato che alcuni focolai potessero degenerare soprattutto in contesti a rischio come ospedale e case di riposo. A loro rinnovo l’appello ad utilizzare tutte le misure di prevenzione, senza lasciarsi prendere dal panico.

Ora più che mai però è necessario intervenire perché le persone hanno bisogno di rassicurazioni nei fatti e non a parole perché altrimenti l’emergenza sanitaria si trasformerà presto in emergenza sociale in quanto il tessuto economico e sociale dell’area di Sulmona sta già risentendo della paura generata da questa ondata di contagi. Non c’è più tempo da perdere, abbiamo pari dignità dei cittadini che risiedono in aree con maggiori servizi, il diritto alle cure adeguate non ha colore politico o peso elettorale”