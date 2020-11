Emergenza sanitaria: il sindaco di Sulmona lancia l’allarme: “la situazione diventa sempre più preoccupante”

Casini chiede la convocazione urgente del Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia dell’Aquila, con una nota inviata questa mattina al presidente Pierluigi Biondi, al direttore della Asl1 Roberto Testa e al direttore sanitario Sabrina Cicogna. Servono medici e infermieri per gestire le aree critiche.” Le misure straordinarie che ho chiesto più volte questa estate- ha scritto-dovevano essere disposte da tempo”

Sulmona, 2 Novembre- “Anche nel nostro territorio la situazione diventa sempre più preoccupante ed è fondamentale avere risposte tempestive. I casi Covid aumentano come in tutta la provincia aquilana, che risulta essere la più colpita d’Abruzzo, la pressione sanitaria anche nel nostro ospedale, nonché nei servizi di prevenzione e distrettuali, è molta alta a causa di diversi operatori contagiati dal virus. Ancora una volta il nostro ospedale ha fatto la sua parte e pur essendo di base e non-Covid, senza nemmeno il reparto di infettivologia, ospita un paziente grave da coronavirus nel posto letto a pressione negativa nel reparto di rianimazione. I tamponi scarseggiano e si registra un forte sovraccarico nei labora Comitato Ristretto dei Sindaci della provincia dell’Aquila, con una nota inviata questa mattina al presidente Pierluigi Biondi, al direttore della Asl1 Roberto Testa e al diretto sanitario Sabrina Cicogna.

“Abbiamo bisogno di infermieri e medici per gestire le aree critiche anche a Sulmona” continua il sindaco “Le misure straordinarie che ho chiesto più volte questa estate dovevano essere disposte da tempo ed ora la tempestività è assolutamente indispensabile. L’ urgenza assoluta è sicuramente oggi trovare una soluzione per i pazienti che stazionano nel Pretriage, dove non possono restare in una tale precarietà che mette a rischio la loro salute e quella degli operatori. Facendo seguito, dunque, alla riunione del Comitato Ristretto dei Sindaci dello scorso 22 ottobre, resta urgente conoscere quali siano le strategie aziendali in relazione alla gestione del presidio ospedaliero di Sulmona e più in generale dei presidi dell’intera provincia inseriti nella rete Covid, nonché delle determinazioni aziendali circa il potenziamento della medicina territoriale dell’Area Peligno –Sangrina, con particolare riferimento alla gestione domiciliare dei pazienti Covid 19 e alle somministrazioni dei test molecolari e quelli antigeni in relazione all’approvvigionamento per la crescente necessità di tracciatura dei contagi. Le istituzioni” conclude il sindaco “sono ora chiamate a collaborare e a fare il massimo per gestire la pandemia e salvaguardare la salute pubblica”.