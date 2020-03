Emergenza sanitaria: il sindaco Casini “ bacchetta” la Lega

“ Polemiche fuori luogo” dice il primo cittadino soprattutto in una fase così delicata “ che tutti stanno vivendo” in risposta ad una nota della Lega diramata nella giornata di oggi in merito al ricovero nell’ospedale sulmonese di un paziente affetto da Covid-19 proveniente da Castel di Sangro. Al di là di tutte le interpretazioni resta l’amara considerazione dei comportamenti della politica locale incapace di trovare la giusta coesione e solidarietà nemmeno di fronte al dramma,umano e sociale,delle persone che non conosce precedenti

Sulmona, 21 marzo- “Considerato il dramma che tutti stanno vivendo in questa emergenza sanitaria nazionale, ritengo fuori luogo alimentare inutili polemiche. A seguito di quanto affermato sulla stampa dalla Lega locale, in merito al ricovero nell’ospedale sulmonese di un paziente affetto da Covid-19 proveniente da Castel di Sangro, mi corre l’obbligo di fare la dovuta chiarezza. Ritengo che sia assolutamente ingiusto che la Lega locale parli di personale sanitario impreparato, in quanto l’attivazione di un posto letto in isolamento impone necessariamente un’ idonea preparazione e formazione di tutto il personale sanitario che vi presta la propria opera professionale”. E’ la risposta secca del sindaco della città Anna Maria Casini diramata in serata“.

E’ doveroso spiegare – aggiunge il sindaco di Sulmona-che nella fase dell’ emergenza è esclusivamente la rete 118 a stabilire il percorso dei pazienti e la loro allocazione. Il direttore sanitario e il direttore del reparto di terapia intensiva, pertanto, non possono chiedere nè tantomeno rifiutare i casi che arrivano su disposizione della rete medesima. La Uoc di rianimazione dell’ospedale peligno è una conquista di questo territorio, che viene diretta ad oggi con grande professionalità, competenza e umanità, in questo momento drammatico e difficile di emergenza nazionale. Il direttore della UOC Vincenzo Pace ed il direttore sanitario di struttura Tonio Di Biase si sono prontamente attivati per allestire un posto letto in isolamento a pressione negativa, facendo fronte in maniera professionale alle emergenze di questi giorni, consapevoli che prima o poi si sarebbe attivato e avrebbe ospitato un paziente affetto da coronavirus, peraltro si trattava di un caso sospetto al momento del ricovero, visto che anche i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) richiesti sono presenti nel reparto da qualche giorno”.

Infine il sindaco Annamaria Casini che aggiunge “Resto basita, infine, perché chi solleva un’ inutile e sterile polemica è la medesima parte politica che esprime l’assessore regionale alla Sanità oltre ad aver legittimamente contribuito a scegliere l’attuale dirigenza”. (h. 21,00)