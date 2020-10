( il caso)-Marcozzi: “I 12 milioni di euro per il Napoli siano subito destinati alle imprese abruzzesi”

Sulmona, 26 ottobre- “Il Presidente della Commissione Bilancio Vincenzo D’Incecco batte un colpo dopo mesi di silenzio. Raccomando fortemente a lui e a tutto il gruppo della Lega di contestualizzare la situazione, dal momento che per settimane, in piena emergenza Covid, hanno immobilizzato i lavori del Consiglio regionale, rallentando le Commissioni e posticipando le sedute per parlare di poltrone. Noi la realtà non l’abbiamo mai persa di vista e la guardiamo in faccia ogni giorno, anche mentre la Giunta era impegnata a chiudere il puzzle delle posizioni tra Assessori e Sottosegretari. “Il Presidente della Commissione Bilanciobatte un colpo dopo mesi di silenzio. Raccomando fortemente a lui edi contestualizzare la situazione, dal momento che per settimane,Noi la realtà non l’abbiamo mai persa di vista e la guardiamo in faccia ogni giorno, anche mentre la Giunta era impegnata a chiudere il puzzle delle posizioni tra Assessori e Sottosegretari.

Per questo, invito fin da ora Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia a destinare immediatamente gli oltre 12 milioni di euro, trovati in poche ore per ospitare in Abruzzo i ritiri del Napoli Calcio, alle nostre piccole e medie imprese. La situazione che viviamo in questo momento richiede interventi straordinari: quei soldi devono finire nelle tasche delle PMI abruzzesi il prima possibile”. Lo afferma il Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi.