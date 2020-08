Emergenza Covid: Nardella (Uil), dotare Ospedale civile Sulmonadi macchinario per processare tamponi

Sulmona, 22 agosto– L’avevo risaltato qualche giorno fa nel punto fatto sulla questione covid nelle carceri e, ora più che mai, vista l’escalation dei casi di positività in terra peligna, credo sia il caso di non solo ribadirlo ma pensare seriamente di far dotare immediatamente il nosocomio sulmonese di un macchinario per processare i tamponi. A dirlo è Mauro Nardella componente della segreteria confederale Cst Adratica Gran Sasso – L’avevo risaltato qualche giorno fa nel punto fatto sulla questione covid nelle carceri e, ora più che mai, vista l’escalation dei casi di positività in terra peligna, credo sia il caso di non solo ribadirlo ma pensare seriamente di far dotare immediatamente il nosocomio sulmonese di un macchinario per processare i tamponi. A dirlo ècomponente della segreteria confederale Cst Adratica Gran Sasso

“Non è ammissibile, infatti, ricorrere alle ” cure” degli ospedali di Avezzano e L’Aquila- spiega Nardella- per consentire una immediata diagnosi dei tamponi effettuati a gente del posto.Ho sentito alcuni addetti del pronto soccorso di Sulmona i quali si dicono esterrefatti del fatto che una realtà così importante nello scenario della medicina territoriale e soprattutto in un momento così drammatico non sia ancora dotato di un così importante strumento di indagine.Rivolgere l’invito alle istituzioni competenti di impegnarsi in tal senso è il minimo che si possa fare anche perché sono convinto che il fattore tempo possa giocare un ruolo determinante nello scardinamento di eventuali nuovi focolai”