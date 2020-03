Emergenza Covid -19 Confermato spettacolo “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso a Sulmona.

“Garantiremo la “distanza di sicurezza” di un metro tra gli spettatori”

Sulmona, 5 marzo– È confermato per sabato 7 marzo al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona lo spettacolo “Uno Nessuno Centomila” con Enrico Lo Verso per l’adattamento e la regia di Alessandra Pizzi, già previsto per il 16 dicembre e rimandato per esigenze di produzione.

Dovendo però garantire la “distanza di sicurezza” di un metro tra gli spettatori potrebbero esserci dei disguidi sui posti assegnati, confidiamo nella comprensione e nella pazienza del pubblico che ringraziamo calorosamente per l’affetto che ci sta dimostrando sui social e continuando ad acquistare i biglietti nonostante l’emergenza.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili nei punti vedita autorizzati Ciaotickets: Tabaccheria Monaco, Via Sallustio, 7 (0864 212346) e Tabaccheria dei portici, via Antonio de Nino, 6 (0864 773130) o presso il botteghino del teatro in Via Antonio de Nino, 30 aperto il mercoledì e il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00.

Prevendite online su www.ciaotickets.com Per informazioni sullo spettacolo: 327 9097113