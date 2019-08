Emergenza cinghiali in Valle Peligna. La Regione studia come combatterla.

Sulmona,25 agosto– “Anche la Valle Peligna, come la gran parte della regione soffre l’emergenza cinghiali. Quello degli ungulati – rileva il Vice Presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente – è un problema comune a tutto il territorio nazionale e regionale e anche i cittadini e gli agricoltori sono costretti a fronteggiare ogni giorno la devastazione che i cinghiali ed altri animali causano ovunque con il loro passaggio”. – “Anche la Valle Peligna, come la gran parte della regione soffre l’emergenza cinghiali. Quello degli ungulati – rileva il Vice Presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura– è un problema comune a tutto il territorio nazionale e regionale e anche i cittadini e gli agricoltori sono costretti a fronteggiare ogni giorno la devastazione che i cinghiali ed altri animali causano ovunque con il loro passaggio”.

continua Imprudente – ho voluto incontrare ed essere accanto agli agricoltori della Valle Peligna e del resto d’Abruzzo, andando direttamente nei campi e verificando di persona la devastazione alle colture dovute alle incursioni degli animali. L’unica possibilità che abbiamo per contrastare questa emergenza è quella di affrontare tutti insieme e con il massimo dello sforzo il problema, ognuno per le proprie competenze: la Regione, gli Ambiti Territoriali di Caccia, la Polizia Provinciale, il sistema dei Parchi e delle Riserve regionali, i cacciatori e gli ambientalisti. “In questi giorni –– ho voluto incontrare ed essere accanto agli agricoltori della Valle Peligna e del resto d’Abruzzo, andando direttamente nei campi e verificando di persona la devastazione alle colture dovute alle incursioni degli animali. L’unica possibilità che abbiamo per contrastare questa emergenza è quella di affrontare tutti insieme e con il massimo dello sforzo il problema, ognuno per le proprie competenze:

Si è “in guerra” e si devono mettere in campo tutte le azioni che la normativa consente per affrontare l’emergenza. Andremo nei prossimi mesi a riformare radicalmente la modalità di messa in campo delle azioni da intraprendere. Ora però c’è da stringere i denti ed agire, la pubblica incolumità e la sopravvivenza del mondo Agricolo sono le priorità”.

Questa la fotogrfia rappresentata dall’Assessore all’Agricoltura. Resta però il fatto che nell’imemdiato sercono misure urgenti che per la verità andavano già prese perchè il fenemeno ha assunto proporzioni allarmanti. Ovunque nei grossi e nei piccoli centri la minaccia è quotidiana,nelle campagne e sopratutto lungo le strade dove il pericolo è sempre piu’ marcato. E’ una emergenza come accade per le calamità naturali per le diverse zone colpite che richiedono misure straordinarie e urgenti. Ora speriamo che la Regione faccia presto e bene

