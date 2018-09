Elezioni regionali, oggi primo incontro con Presidente Corte D’Appello per scelta data

Sulmona, 11 settembre– Il Presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha incontrato oggi pomeriggio, insieme al presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, la Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera per consegnarle la documentazione e i pareri raccolti per avviare le procedure necessarie per per fissare la data delle nuove elezioni regionali.

“La Presidente – ha commentato Lolli – si è riservata di approfondire tutti gli aspetti. Abbiamo stabilito di rivederci nei prossimi giorni per concordare, nel più breve tempo possibile, la data delle elezioni regionali, tenendo conto di quanto prevedono la normativa e la legislazione vigenti”. In Abruzzo il Consiglio regionale è stato sciolto lo scorso 22 agosto dopo che il Presidente della Regione Luciano D’Alfonso(Pd) eletto Senatore il 4 marzo scorso ha optato per il seggio di Palazzo Madama.(h. 19,00)