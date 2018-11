elezioni : Paolini (Idv), punto a ricandidarmi ma solo con Legnini

Sulmona, 13 novembre- – L’attuale Vice Presidente del Consiglio regionale abruzzese Lucrezio Paolini (Idv) ha annunciato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della Regione a Pescara di “essere pronto a ricandidarmi in Regione ad una sola condizione legata alla candidatura a Governatore della Regione per il centrosinistra dell’ex Vice Presidente del Csm Giovanni Legnini”.

Una posizione ferma che spacca anche il gruppo di Italia dei Valori in Abruzzo dopo che ieri il Segretario regionale Lelio De Santis aveva scelto per le regionali la coalizione di ‘Avanti Abruzzo‘ guidata dall’ex senatore del centro destra Fabrizio Di Stefano. Paolini ha anche spiegato che se ci saranno le condizioni giuste pensa di costruire un Movimento con altri colleghi consiglieri regionali come l’attuale Assessore regionale al Turismo Giorgio D’Ignazio e Maurizio Di Nicola, aggiungendo: se il candidato sarà Legnini, “persona giusta a guidare questa fase delicata per l’Abruzzo, mi impegnerò a fondo mettendo a disposizione anche la mia esperienza e la mia organizzazione. Diversamente tornerò a fare l’avvocato”.

Insomma la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale abruzzese in programma per il 10 febbraio sta entrando nel vivo. Finora i candidati ufficiali alla carica di Governatore sono due: Sara Marcozzi (M5S), Fabrizio di Stefano (Avanti Abruzzo). Non ancora ufficializzati quelli del centrosinistra e del centrodestra.(h. 17,30)