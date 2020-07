Elezioni: il Pd lavora alla costruzione di un nuovo centrosinistra

Sulmona, 11 luglio– L’obiettivo principale è quello di prepararsi in tempo all’appuntamento elettorale con le amministrative del 2021 con idee chiare e con metodi diversi rispetto al passato. Come? Il Pd ci sta lavorando Ricostruendo l’area di riferimento del centrosinistra cittadino ma con idee innovative,strategiche, credibili e soprattutto condivise. Già perché la delicata situazione socio economica in cui versa la città ed il territorio che si muove a tre velocità, la scarsa attenzione del governo regionale nei confronti di quest’area che tutti gli indicatori economici continuano a ritenere “ il ventre molle dell’economia regionale” ormai non consentono scorciatorie o comportamenti ambigui da parte delle Istituzioni.

Ed ecco allora che l’iniziativa dei Dem di Sulmona assume un significato particolare tanto che la dirgenza del Circolo di Corso Ovidio “ha avviato una serie di consultazioni tra i partiti del Centro sinistra, in particolare Sinistra Italiana (SI) e Liberi e Uguali (LEU) per la costruzione di un percorso comune che porti alla definizione di un programma di rilancio e sviluppo della Città. Preso atto della grave crisi socio economica che pervade l’intero comprensorio, accentuata dalla pandemia da coronavirus, con una condizione delle aree interne della regione che va ribaltata rispetto all’abbandono pressoché generale fin qui registrato rispetto alla costa, si è convenuto di cercare un risveglio della coscienza civica cittadina con un coinvolgimento il più ampio possibile di quella società civile particolarmente sensibile alle sorti di un Comune ed un territorio fin qui alla deriva.

Ciò- spiega una nota del Circolo– anche alla luce delle preoccupanti cronache giudiziarie che, come andiamo denunciando da tempo, riportano fenomeni di infiltrazioni malavitose sul territorio a cadenza ormai periodica, con buona pace dei negazionisti a vario titolo sparsi in città con ruoli politico-amministrativi anche di un certo rilievo. A questa prima ricognizione del campo più strettamente politico dell’area di riferimento, il PD cittadino farà seguire un serrato confronto con le forze sindacali, le associazioni che operano nel campo sociale, economico ed ambientalista per arrivare all’appuntamento elettorale con un vasto schieramento, sulla base di un programma politico-amministrativo condiviso”