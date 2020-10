Elezioni: il giorno piu’ lungo per Chieti ed Avezzano

Sulmona,4 ottobre- E’ il giorno della verità per i cittadini di Avezzano e Chieti dove oggi si gioca il turno di ballottaggio per la scelta dei nuovi sindaci e, di riflesso, delle nuove amministrazioni comunali.

I cittadini potranno recarsi alle urne questa mattina dalle 7 alle 23 di oggi e domani, lunedì,dalle 7 alle 15 Poi inizieranno gli scrutini e nella stessa serata si conosceranno i risultati

A Chieti la partita si giocherà tra Fabrizio Di Stefano, centrodestra,ex consigliere regionale e parlamentare di An, Fi, ora alla Lega, che ha ottenuto al primo turno il 38,8% pari a 11.153 voti e il consigliere comunale uscente, medico ,di famiglia Diego Ferrara per il centrosinistra e che al primo turno ha conseguito il 21,5% pari a 6.183 voti.

Ad Avezzano invece, si sfidano l’ex sindaco del centrosinistra Giovanni Di Pangrazio, fratello dell’ex presidente del consiglio regionale Giuseppe di Pangrazio, a capo di otto liste civiche, e che al primo turno ha preso 8.043 voti pari al 32,5%, e il candidato del centrodestra Tiziano Genovesi, imprenditore, leghista, che ha preso 5.470 voti, pari al 22,1%. Cosa succederà in questa occasione? E’ difficile prevederlo sia perché non è possibile quantificiare l’apporto degli apparentamenti di aspiranti sindaci e liste che non hanno superato il primo turno sia perché come speigano gli osservatori piu’ attenti il turno di ballottaggio è altra partita dagli esiti imrpevedibili. Per tutti.