Elezioni: Biagi(Democratici):”Abbiamo fatto molto ma c’è ancora tanto da fare insieme”

Sulmona, 26 settembre- Fra le tante novità di questa campagna elettorale sicuramente la presenza nelle diverse liste di professionisti affermati e apprezzati alcuni dei quali hanno già dimostrato, con la serietà del proprio lavoro, l’utilità ed il servizio apprezzato dai sulmonesi. Fra questi spicca l’arch. Luigi Biagi oggi candidato nella lista ” I democratici” a sostegno della coalizione di Andrea Gerosolimo che negli anni scorsi è stato per un periodo di tempo anche Vice sindaco della città. con delega a settori assai delicati e importante per la città.Vediamo di conoscerlo piu’ da vicino.

Architettro com’è stata la sua esperienza a Palazzo San Francesco sia pure in una fase tanto delicata ?

“Da Vicesindaco- spiega Biagi- con delega ai lavori pubblici, trasporti, urbanistica, Progetto Speciale Casa Italia, Personale ed edilizia scolastica e ricostruzione, nel 2019 ho dato il via ai seguenti lavori: Edilizia scolastica Ripartenza lavori bloccati per le scuole: “Lola Di Stefano” e la scuola “G. Capograssi”; Si è resa agibile la struttura del complesso di Sant’Antonio; struttura strategica, che ci ha consentito non solo di togliere i MUSP dalla Caserma “Cesare Battisti” (che gravavano non poco sui bilanci comunali) ma anche di ospitare gli alunni della “G.Capograssi” e poter consentire l’avvio dei lavori.Liceo classico: ho dato le basi per la ripartenza ai lavori del liceo classico con la Soprintendenza e prove strutturali. Fondi dal MIUR per la prevenzione sismica alle scuole “Masciangioli”, scuola frazione Bagnaturo, scuole materne “Regina Margherita” via Crispi e via Cornacchiola”.

Ma anche per il settore Lavori Pubblici ha dovuto lavorare sodo. E’ così ?

“Infatti abbiamo lavorato sodo per la realizzazione di tre rotatorie sulla variante, vecchio progetto fermo da 12 anni. Stanziamento fondi e progetto per una rotatoria in via Japasseri; Predisposizione dei lavori in via Turati ;Predisposizione dei controlli sul Ponte Capograssi”

E per le politiche del personale cosa avete fatto in quel periodo ?

” Intanto abbiamo avviato il Piano del personalee garantito assunzioni per tecnici, amministrativi e vigili urbani”

Ma anche per il comparto dei trasporti c’è stato impegno e risultati. In sintesi ci parla di qualche obiettivo raggiunto ?i

” Sicuramente .Prima di ogni cosa il nuovo piano dei trasporti con moltissime difficoltà logistiche ed economiche in cui versava il settore, ho concesso il servizio bus navetta agli alunni della scuola “Lombardo Radice”, da anni trasferita in periferia ma senza collegamenti con la città. E poi ancora Alienazione di oltre 20 automezzi inutilizzati ;Appalto per due nuovi autobus a gas”

Insomma avete favorito sopratutto la politica del fare a dispetto di chi fa solo chiacchiere.Ultima domanda architetto: si ritiene soddisfatto e perchè ha deciso di ricandidarsi.

” Con grande lealtà verso i nostri concittadini posso essere soddisfatto e sereno del lavoro che abbiamo portato avanti e per tanti aspetti avviato a soluzione. Con la stessa sincerità devo ammettere che questa nostra città ha bisogno ancora di tante altre cose che meritano attenzione e determinazione da parte di tutti. E anche per questa ragione ho accolto l’invito di molti amici a metter ancora disposizione della città il m io impegno e lavoro per aiutare a crescere ancora e farne una realtà sempre piu’ importante”

Lucilla Di Marco