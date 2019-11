Elezione Morra nel Consiglio nazionale Anci, la soddisfazione di Sigismondi (FdI)

Sulmona, 22 novembre– “Congratulazioni all’amico Giandonato Morra ( nella foto) per l’elezione in seno al Consiglio Nazionale dell’Anci. La sua presenza in questa importante assise, cui porterà il suo prezioso bagaglio di esperienza e competenza, è motivo di orgoglio per Fratelli d’Italia ma soprattutto garantisce una qualificata garanzia di rappresentanza fattiva e proficua per l’intero Abruzzo”.

Così Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di FdI commenta la nomina di Giandonato Morra al Consiglio Nazionale dell’Anci. (h.14,00)