Election day: si vota fino alle 15

Sulmona, 21 settembre– Sono stati riaperti questa mattina, alle 7, i seggi per il referendum sul taglio dei parlamentari, per le suppletive per il Senato in due collegi di Veneto e Sardegna, per le elezioni regionali e amministrative e resteranno aperti fino alle 15. Subito dopo si svolgeranno gli scrutini delle suppletive, del referendum e delle regionali. Quelli delle elezioni amministrative, invece, cominceranno domani, alle 9.

Ieri l’affluenza per il referendum ha sfiorato il 40 per cento. Il dato riportato dal ministero dell’Interno relativo alle 23 è infatti del 39,38 per cento. Per quanto riguarda le regionali, invece, l’affluenza nelle quattro regioni i cui dati sono stati diffusi dal Viminale è stata del 41,37 per cento (Campania 38,92 per cento, Liguria 39,80 per cento, Puglia 39,89 per cento e Veneto 46,13 per cento). Per il referendum sono chiamati alle urne 46.415.806 elettori. Per le Suppletive del Senato gli aventi diritto al voto sono 427.824 per la Sardegna (Collegio uninominale 03 Sassari) e 326.475 per il Veneto (Collegio uninominale 09 Villafranca di Verona). Le elezioni regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia riguardano 18.471.692 elettori. Le amministrative, infine, si svolgono in 957 comuni, di cui 608 nelle regioni a statuto ordinario e 349 nelle regioni a statuto speciale, per un totale di 5.703.817 elettori.

In Abruzzo sono 61 i Comuni interessati per il rinnovo dei Consigli Comunali. Un solo capoluogo di Provincia ( Chieti), due con popolazione superiore ai 15 mila abitanti dove potrebbe andarsi al ballottaggio ( Chieti e Avezzano) Dei 61 Comuni abruzzesi 47 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Chieti. Molti di questi Comuni si trovano nel Centro Abruzzo. Ecco quali (con l’indicazione dei candidati sindaci)

ACCIANO: Fabio Camilli, Cesare Di Giandomenico, Enea Giancaterino.

CASTEL DI SANGRO: Daniele Marinelli, Angelo Caruso.

ATELETA: Marco Passalacqua, Giuseppe Raimondi.

CANSANO: Massimo Di Silvio, Luca Malvestuto.

CASTEL DI IERI: Fernando Fabrizio, Giovanna Fabrizio.

CASTELVECCHIO SUBEQUO: Marisa Valeri, Andrea Padovani.

CORFINIO: Cristina Colella, Romeo Contestabile

.ANVERSA DEGLI ABRUZZI: Massimo D’Alessandro, Antonio Di Giusto, Gianni Di Cesare.

BUGNARA: Giuseppe Lo Stracco, Panfilo Capaldi, Alessandro Manzoli.

MOLINA ATERNO: Luigi Fasciani.

PESCOCOSTANZO: Roberto Sciullo.

ROCCA PIA: Maurizio Leone, Pasquale Berarducci.

ROCCACASALE: Enrico Pace, Aurelio Taddei.

VILLETTA BARREA: Emidio Colantoni, Giuseppe Colantoni.

GAGLIANO ATERNO: Enrico Casale, Luca Santilli.

GORIANO SICOLI: Rodolfo Marganelli, Carlo De Mutiis.

OPI: Antonio Di Santo, Massimo Di Rocco.

PETTORANO: Antonio Carrara, Alessio Imperatore.

RAIANO: Marco Moca, Mario Codemi.

VITTORITO: Carmine Presutti, Matteo Di Loreto.