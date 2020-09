Election day, la grande scommessa di Chieti ed Avezzano. E non solo

-Il voto di domenica oltre ai due comuni che possono puntare eventualmente anche al ballottaggio interessa complessivamente 61 comuni abruzzesi 47 dei quali nella sola provincia dell’Aquila. Tanti anche nel Centro Abruzzo-

Sulmona, 17 settembre– Sono due i comuni dell’Abruzzo con più di 40 mila abitanti che andranno alle urne il prossimo week end. Il più popoloso è Chieti, che conta 51.484 abitanti. A Chieti sono cinque i candidati sindaco che aspirano a prendere il posto di Umberto Di Primio (con la coalizione Nuovo Centro Destra, Unione di Centro, L.C. Identità Teatina, Forza Italia, Fratelli D’Italia-An-, L.C. Noi Domani) dopo 10 anni di amministrazione. I candidati Paolo De Cesare; lista civica “Chieti c’è”, “AzionePolitica”, “Chi ama Chieti”, “La Teatinità“;Bruno Di Iorio polo civico “Azione Democratica”, “Bruno di Iorio sindaco di Chieti”, “Chieti Viva”, “Forza Chieti”; “Diego Ferrara “Pd”, “Chieti per Chieti”, “Ferrara sindaco”, “la sinistra con Diego sindaco”; Fabrizio Di Stefano “Lega”, “Fratelli d’Italia”, “Giustizia sociale”, “Popolo della famiglia”; Luca Amicone Movimento 5 Stelle.

L’altro comune è Avezzano, che conta 42.276 abitanti. L’11 giugno 2017 i cittadini di Avezzano sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Gabriele De Angelis. Con D.p.r. dell’8 luglio 2019, pubblicato sulla G.u. n.173 del 25-07-2019, il consiglio comunale è stato sciolto per la mancata approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del 2018 ed il comune è stato commissariato. Per le prossime elezioni comunali sono state presentate 25 liste a sostegno di sei candidati.

Tiziano Genovesi, con le le liste di Lega Salvini, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Cambiamo il Futuro e Unione di Centro. Per Anna Maria Taccone: Forza Italia, Avezzano Domani, Io ci sono per Avezzano, Siamo Avezzano.

Per Giovanni Di Pangrazio: Avezzano al Centro, Uniti per Avezzano, Patto per la Marsica, Azione Civica per Avezzano, Avezzano Libera, Avezzano Città Territorio, Io sto con Avezzano, Riformisti per Az. Per Mario Babbo: Fuori Centro, Avezzano Viva, Generazione+, Avezzano in Prima Linea, Partito Democratico, Patto Civico per Avezzano. Per Antonio Del Boccio, Io per Avezzano e Civilità Italiana. Per Nicola Stornelli, Avezzano Bene Comune

E gli altri comuni ? Ma l’appuntamento per le amministrative in programma per domenica e lunedì prossimo sarà un vero e proprio test politico per tanti aspetti. Intanto perchè saranno chiamati al voto ben 61 Comuni abruzzesi 47 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Chieti. Molti di questi Comuni si trovano nel Centro Abruzzo. Ecco quali ( con l’indicazione dei candidati sindaci)

ACCIANO: Fabio Camilli, Cesare Di Giandomenico, Enea Giancaterino.

CASTEL DI SANGRO: Daniele Marinelli, Angelo Caruso.

ATELETA: Marco Passalacqua, Giuseppe Raimondi.

CANSANO: Massimo Di Silvio, Luca Malvestuto.

CASTEL DI IERI: Fernando Fabrizio, Giovanna Fabrizio.

CASTELVECCHIO SUBEQUO: Marisa Valeri, Andrea Padovani.

CORFINIO: Cristina Colella, Romeo Contestabile

.ANVERSA DEGLI ABRUZZI: Massimo D’Alessandro, Antonio Di Giusto, Gianni Di Cesare.

BUGNARA: Giuseppe Lo Stracco, Panfilo Capaldi, Alessandro Manzoli.

MOLINA ATERNO: Luigi Fasciani.

PESCOCOSTANZO: Roberto Sciullo.

ROCCA PIA: Maurizio Leone, Pasquale Berarducci.

ROCCACASALE: Enrico Pace, Aurelio Taddei.

VILLETTA BARREA: Emidio Colantoni, Giuseppe Colantoni.

GAGLIANO ATERNO: Enrico Casale, Luca Santilli.

GORIANO SICOLI: Rodolfo Marganelli, Carlo De Mutiis.

OPI: Antonio Di Santo, Massimo Di Rocco.

PETTORANO: Antonio Carrara, Alessio Imperatore.

RAIANO: Marco Moca, Mario Codemi.

VITTORITO: Carmine Presutti, Matteo Di Loreto.