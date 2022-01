editoria: Vito Taccone,il camoscio d’Abruzzo

dal 1 febbraio nelle librerie arriva il libro biografia sull’indimenticabile ciclista abruzzese Vito Taccone scritta dal giornalista Federico Falcone. Un campione che ha sempre onorato con orgoglio la sua regione. Protagonista per tanti anni nello sport delle due ruote il volume descrive anche l’uomo dal carattere battagliero ed il padre di famiglia. Insomma un’iniziativa di cui si parla già tanto e che si preannuncia un vero e proprio successo editoriale

Sulmona,28 gennaio– Abruzzo, una terra che profuma di talento, dignità, resilienza e cultura. È proprio in quell’Abruzzo forte e gentile che un uomo, uno sportivo, inforcando la sua bicicletta ha percorso la strada della storia di una Regione. Il 1 febbraio in tutte le librerie e negli store online “Vito Taccone. Il camoscio d’Abruzzo”, biografia dell’indimenticato ciclista abruzzese.

Vittorie, cadute, spallate e cazzotti del Camoscio d’Abruzzo. Si presenta così il libro biografia sull’indimenticabile ciclista abruzzese Vito Taccone scritta dal giornalista Federico Falcone e in uscita il primo febbraio per Radici Edizioni.

L’opera, che inaugura la collana “Vite” della casa editrice marsicana, si articola in una corsa a tappe sulla vita e sulla carriera del ciclista avezzanese a quindici anni dalla sua morte, avvenuta mentre era implicato in una intricata storia giudiziaria. Un libro che racconta il Taccone corridore, ma anche l’uomo e il padre di famiglia, attraverso testimonianze inedite, retroscena e un’appassionata lettera finale del figlio Cristiano.

Falcone, con una scrittura scevra da giudizi, ricostruisce nel libro le tappe fondamentali della carriera da ciclista di Vito Taccone – di cui si ricordano, tra le altre, cinque vittorie di tappa al Giro d’Italia del 1963 – ma anche il contesto storico in cui il piccolo Vito salì per la prima volta in bicicletta per andare a consegnare il pane ai tempi in cui faceva da garzone nel panificio della sua amata Piazza Cavour ad Avezzano.

Un capitolo dopo l’altro, vengono così inanellati gli snodi fondamentali della carriera e della vita di un personaggio capace di folgorare persino Sergio Zavoli, il quale lo volle sempre al suo fianco durante l’innovativa trasmissione televisiva “Il processo alla tappa”.

28 capitoli che proprio come le tappe di una grande corsa si susseguono per designare una classifica generale finale fatta di episodi controversi e grandi vittorie in salita, di scazzottate ai compagni di gruppo e di nuovi sogni e nuove imprese dopo la fine della carriera agonistica.

“Vito Taccone è stato genio e sregolatezza, ha dato tutto per il suo sport ma non si è fermato una volta sceso dalla bicicletta, e sebbene nella sua vita ne abbia combinate un po’ anche al di sopra delle righe, certamente ha lasciato di sé un ricordo indelebile”, osserva Falcone che poi aggiunge: “L’entusiasmo che ho trovato attorno a questo progetto è stato sensazionale fin dal primo istante. Ho parlato con decine e decine di persone e ognuna ha voluto raccontarmi un aneddoto, una storia, una testimonianza legata a quello che è stato anche e soprattutto un simbolo di riscatto e di speranza per il futuro di un’intera regione”.

