editoria/ ‘Un uomo fatto in casa’ di Franco Avallone

Sulmona, 18 agosto– Devo essere sincero. Quando partecipai a Sulmona qualche settimana fa al battesimo di questa nuova iniziativa editoriale non potevo immaginare diverse cose. In primo luogo la curiosità, l’attenzione e anche il rumore che questo primo libro di Franco Avallone,collega giornalista ma soprattutto un caro amico da sempre ,potesse suscitare tanta attenzione. Non pensavo di poter sfogliare una pubblicazione elegante,comoda,agevole nella forma capace di sucitare anche particolare curiosità. Non pensavo nemmeno che questo lavoro potesse essere realizzato( che bella sorpresa!) all’interno di un’azienda locale(Mac Corfinio),l’azienda di un altro amico giovane e apprezzato imprenditore.

Ho cominciato a percepire meglio il senso e la portata di questo libro “ Un uomo fatto in casa” ( 2021,190 pagg.) solamente nei giorni successivi quando approfittando di qualche giorno di vacanza ho cominciato a sfogliarlo, ad incuriosirmi e ad interrogarmi sulle ragioni di questo sforzo.Non è stato facile.Già perché interrogarsi sul mondo futuro che l’Autore immagina sottosopra dove “ resta solo un sotto” perché non c’è piu’ un sopra.Il mondo di mezzo galleggia sul paralleo trentotto.Quello Nord.Sulla terra sfregiata dal clima ammattito e dalla peste bianca s’intrecciano senza mai sfiorarsi tre destini- e tre scenari di un mondo immaginario, quello che vivrà tra oltre vent’anni, tra il 2047 e il 2048.

In Lapponia, dove tutto è nato, il direttore dello zoo più a nord del mondo. Il virologo musulmano cercatore di uomini in Marocco. In Italia lo scrittore che aveva deciso di chiudersi in casa cinque anni prima che lo facesse il terribile virus. In un pianeta misteriosamente diviso da un parallelo tutto sembra finire la domenica di pasqua. Del 2048

Ma nonostante la complessità del ragionamento e dell’analisi il volume di Avallone ha un grande pregio, abbastanza raro, di questi tempi. E’ una di quelle iniziative che invitano alla lettura ( ma non è una novità per chi conosce il giornalista) e soprattutto alla riflessione su come sognare un mondo diverso,magari migliore. Già perché anche quei riferimenti ad alcuni scritti di Leonardo Sciascia, lo scrittore che ha fatto conoscere agli italiani l’esistenza della mafia. Sciascia l’ha raccontata nei suoi libri.L’ha combattuta come consigliere comunale comunista a Palermo e poi come deputato radicale. E poi, tra le altre cose, quell’articolo nel 1988 sul Corriere della Sera dal titolo “ I professionisti dell’Antimafia” che per tanti anni è stato un riferimento preciso nel dibattito politico del tempo. E non solo. Già perché ognuno puo’ avere una rappresentazione diversa,anche drammatica, del futuro facendo tesoro delle esperienze umane,sociali,sanitarie vissute o che ci aspettano dietro l’angolo ma nessuno puo’ far finta di nulla delle sfide,piccole e grandi, che viviamo giornalmente. E spingere il lettore ad interrogarsi e riflettere su questa stagione complessa della nostra vita è già il primo grande risultato colto da Avallone con la sua iniziativa. E di sicuro non è cosa da poco conto.Anzi è già un successo

( Gi. Ru)