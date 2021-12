editoria: “Superaequum”( le origini e le sorti dell’ordinamento municipale)- di Roberto Santilli

– Superaequum è il nome della civitas romana della Regio IV Augustea che sorgeva nella Valle Subequana, nel cuore dell’Abruzzo interno. Scoperte recenti consentono, non solo uno studio più approfondito della stratigrafia del territorio, ma anche una più adeguata conoscenza preistorica e storica dei suoi abitanti, dai cacciatori di pachidermi del Paleolitico superiore fino agli abitanti dei pagi e dei comuni. I progressi linguistici, oltre a consentire una più accurata comprensione delle iscrizioni epigrafiche in lingua osco-sabellica e in lingua latina, agevolano l’indagine dei dialettali locali nella prospettiva della continuità. Il volume ripercorre il tempo a ritroso, evidenziando gli aspetti salienti dell’età della Pietra, dello stadio dei Metalli e dell’età del Diritto, nel tentativo di rintracciare le origini preistoriche dell’ente a base associativa e a fini generali in cui si sostanziano il pagus italico e l’istituzione comunale.