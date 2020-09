editoria: quel “respiro dolce dell’Abruzzo” di Dacia Maraini

Sulmona,26 settembre- Un viaggio letterario quello di Dacia Maraini che ripercorre monti, laghi, fiumi e mari d’Abruzzo. Un percorso storico, poetico e geografico che traccia le testimonianze di autori celebri che hanno amato questa regione e ne hanno trovato conforto.

L’intento della scrittrice era quello di far conoscere la meravigliosa terra che ci circonda, un’immensa varietà di paesaggi poco conosciuti ma indimenticabili, terre calpestate da illustri personaggi, da donne e uomini lavoratori, da madri e padri di famiglia, da bambini desideroso di imparare.

L’opera consta in una raccolta di poesie di scrittori che vanno da Gregorovius a Ovidio, da D’Annunzio a Croce fino ad arrivare a Gadda e Natalia Ginzburg, la quale trovò riparo nella nostra Regione fuggendo dalla persecuzione antisemita. Autori, questi, che spesso vivevano fuori ma che non hanno mai smesso di pensare con malinconia all’Abruzzo.

Poesie, testimonianze che ricostruiscono la storia del territorio facendo viaggiare il lettore o lo spettatore di teatro in condizioni realmente accadute e a volte ignorate dal presente.

“questo itinerario – scrive la Maraini- vuole costruire un viaggio immaginario che possa suggerire qualcosa, sia a chi conosce già l‘Abruzzo e ne vuole risentire gli odori e i sapori, sia a chi non lo conosce e vuole sapere cosa lo aspetta.”

Un’opera che sa di teatro, un insieme di esperienze comunicate attraverso la più deliziosa delle arti: la scrittura. Questa collezione, quasi maggiorenne ormai, ha lo scopo di far vivere al lettore mille esistenze che hanno avuto luogo laddove noi oggi conduciamo le nostre vite, spesso ignari di un passato ricco di cultura.

Per la scrittrice è sempre stato molto importante il fattore immaginazione, una qualità insita in ognuno di noi ma che va allenata continuamente, spronata ad uscire dalla gabbia del nostro corpo per rendere il mondo meno chiuso. Si può descrivere quest’opera come una vera e propria palestra per l’immedesimazione empatica verso il dolore altrui; nel libro si fa un originale riferimento al vino chiuso nel buio di una botte che sogna di tornare a vedere la luce, come quando viveva splendente nella vigna. La condizione di chiusura lo stava portando a dimenticare quella sensazione di calore che solo il sole può trasmettere. Dunque, così come il vino, anche l’uomo, chiuso nella sua condizione isolante di vita, ha bisogno di scaldarsi con l’energia alimentata dalla conoscenza del prossimo.

“quello che ci fa conoscere la solidarietà non è il gran cuore ma l’immaginazione, se uno riesce a comprendere i bisogni, le necessità degli altri, ecco che diventa solidale” così spiega la poetessa nel suo intento di illuminare le comunità attraverso la luce della fantasia.

Un’opera senza tempo che merita di essere vissuta a pieno e di essere assorbita con tutta la sua nostalgia nei confronti di una Regione che ha ancora bisogno di rinascere.

Chiara Del Signore

( nella foto la copertina del libro da Amazzon.it)