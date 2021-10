editoria: presentato il libro I Tabassi di Fabio Maiorano

Sulmona, 1 ottobre Presentato a Sulmona, nel cortile del palazzo dell’Annunziata, il nuovo libro dello storico araldista Fabio Valerio Maiorano dal titolo I Tabassi una storia ritrovata edito da Abruzzo edizioni Menabò, con la trascrizione curata da Beatrice Ricottilli. Presenti l’autore, Roberto Carrozzofunzionario dell’Archivio di Stato dell’Aquila, operante nella sezione di Sulmona, Beatrice Ricottilli oggi in pensione un tempo anch’essa dipendente dell’Archivio di Stato della sezione di Sulmona, le ultime discendenti dell’aristocratico lignaggio dei Tabassi le signore Maria Teresa, Maria Luisa, Guglielmina Tabassi, cittadini desiderosi di non mancare.

Davvero emozionante e coinvolgente, la storia che ha portato alla realizzazione di questo volume, dedicato ad una delle famiglie di vetusta nobiltà di Sulmona, fra le più in vista. Beatrice Ricottili, ha ripercorso l’ itinerario che ha portato alla luce la documentazione conservata nel palazzo Tabassi, sito in Via Ercole Ciofano, acquistato dalla famiglia il 13 settembre 1672 per atto del notaio Filippo Nanni di Sulmona, unitamente al feudo di Musellaro. Beatrice Ricottilli, insieme a Maria Teresa, da sempre amiche, si trovano all’interno della dimora nobiliare. Il timore che il tetto possa cedere in un inverno che, definire uggioso è poco, fanno compiere ad esse una veloce ricognizione di tutto il materiale librario conservato all’interno del palazzo di famiglia, Un gioco del destino, affascinante e straordinario, consente di far compiere un evento che porta alla luce alcuni documenti della famiglia Tabassi. All’interno di un baule, ritenuto da sempre erroneamente vuoto, al fine di porlo al riparo dalle infiltrazioni d’acqua viene semplicemente spostato. All’interno di esso aperto per curiosità su cosa potesse contenere al suo interno, viene rinvenuto un vetusto manoscritto la cui prima pagina contiene un sigillo in carta. Maria Teresa e Beatrice ritengono di telefonare ed informare immediatamente Fabio Valerio Maiorano il quale decide di mettersi subito a disposizione. Da questo istante inizia altra avventura storico culturale, ed anche libraria, magnifica che porterà alla realizzazione e pubblicazione di questo ennesimo libro, avente come tema sia la nobile famiglia Tabassi, sia la storia illustre della città di Sulmona. Roberto Carrozzo ha ripercorso la storia dei rami della famiglia Tabassi esistenti nella secolare città di Sulmona tracciando le loro vite con gli avvenimenti.

La scoperta di questo manoscritto muta molte teorie e tesi sulla famiglia Tabassi: la prima notizia sensazionale consta nella peculiarità che, la famiglia Tabassi, ha origine dall’Inghilterra e poi, transitando in Ungheria, al seguito di Re Ladislao D’Angiò Durazzo, giunge nel Regno di Napoli e in seguito a Sulmona. La scoperta che i Tabassi giungano dall’Inghilterra smentisce le origine teutoniche menzionate da autori secondo i quali, la famiglia, aveva tratto il nome dal castello Tabasso in Svevia, di cui era barone Aldemaro, discendente dei conti Zollerant in Gerrmania. Circa l’esatto periodo storico, di attestazione in città della genia Tabassi, abbiamo documenti chiari e precisi. Nel catasto di Sulmona del 1376, custodito nel Museo Civico della città Ovidiana sito nel Palazzo dell’Annunziata, non risulta nessuno esponente della famiglia; i primi componenti della casata, ad essere presenti e menzionati in città, sono Masullo e Marino rispettivamente figlio e nipote del Regio Consigliere Carlo. La famiglia Tabassi, è presente nel censimento del 1572, nella lista delle casate nobili Sulmonesi. Sarà Pompeo Tabassi ad ospitare nel suo palazzo nel 1573 Giovanni d’Austria, figlio dell’imperatore Carlo Quinto durante il transito nella città di Sulmona, ove si tratterrà per la Giostra Cavalleresca organizzata fuori periodo poiché, la Giostra Sulmonese dell’era antica avveniva due volte l’anno nel mese di marzo, ed in quello di agosto. Fabio Valerio Maiorano nel suo intervento ha illustrato le insegne araldiche contenute nel libro, ed ha spiegato le famiglie imparentate con i Tabassi. Il volume contiene anche le fotografie della dimora sita in Via Ercole Ciofano, nel seicento denominata Case Pente. All’interno del libro vi sono riprodotti alcuni documenti storici della famiglia, oltre il manoscritto sulle origini inglesi della genia. Nel corso della presentazione del libro, è stato scoperto il quadro realizzato da Beatrice Ricottilli a mano libera, raffigurante lo stemma della famiglia Tabassi, donato da Beatrice alle discendenti del casato nobiliare. Altro libro storico di gran valore è stato realizzato per proseguire l’affascinante itinerario della scoperta, della ricerca dei documenti storici. Ricordiamo il patrimonio documentale, conservato nelle oltre cento sezioni degli Archivi di Stato italiani, i quali collegano il passato al presente proseguendo verso il futuro. Il libro ha un costo di dieci euro

Andrea Pantaleo