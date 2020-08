editoria/ presentato a Bussi il libro “Il Paese e una fabbrica” di Nino di Tillio

Bussi, 29 agosto- Momenti di ricordi, emozioni, dibattiti, analisi, speranza per il futuro, quelli che si sono vissuti a Bussi Sul Tirino per la presentazione del Libro realizzato da Nino Di Tillio ed edito dalla casa editrice Ea Anicia e dall’editore Mauro Bellisomo dal titolo Il Paese e una Fabbrica la storia, i ricordi, le speranze. Presenti l’autore Nino Di Tillio, lo stessoeditore Bellisomo, Francesco Barone docente dell’Università degli studi dell’Aquila, Paolo Castellucci segretario SPI CGIL, Ennio Bellucci giornalista Rai; il coordinamento è stato realizzato da Liliana Di Gianvincenzo presidente dell’Università della Libera età di Bussi Sul tirino. L’evento è stato organizzato da l’Università della Libera Età della Valle Tritana.

Il libro rappresenta un viaggio storico avente il legame con il paese di Bussi sul Tirino, con la fabbrica che per decenni, negli anni del boom economico, ha dato da vivere ad innumerevoli persone e famiglie. Non mancano i riferimenti e gli aneddoti con il mondo del lavoro, la storia sindacale, gli interventi in favore dei lavoratori, le battaglie sindacali, le lotte dei lavoratori, l’evoluzione della fabbrica, il suo lento, e purtroppo inesorabile declino economico determinato anche a causa delle nuova economia della globalizzazione. Nel volume vi è anche l’argomento triste dell’emigrazione, il sacrificio della maestra Lola Di Stefano, l’impegno e la dedizione degli operai della fabbrica nella quale si recano anche a piedi dalle loro abitazioni, il tutto a realizzare un mosaico di storia emozionante, coinvolgente. La storia di Bussi Sul Tirino, della sua comunità, di una fabbrica che ha segnato decenni e decenni di benessere economico, progresso sociale. Non son mancati momenti di forte emozione e commozione, nel rimembrare alcuni avvenimenti, ormai consegnati all’immortalità della storia della comunità di Bussi sul Tirino. Soffermandoci sulla figura imperitura della maestra Lola Di Stefano va precisato che ella salva i suoi bambini perdendo la vita a causa delle esalazioni fuoriuscite dalla Montecatini. Nasce a Bussi sul Tirino nel 1920 figlia di un operario della Montecatini e di Concetta La Gatta.

Lola Di Stefano sogna da sempre di diventare maestra elementare: conseguirà il suo sogno nel cassetto diplomandosi all’istituto magistrale, iniziando la sua professione d’insegnamento nei comuni dell’Abruzzo, vicino a Bussi Sul Tirino. La sua vita si spegne la mattina del 29 gennaio del 1954, dopo dieci giorni di agonia, per un incidente avutosi alla Montecatini la mattina del 19 gennaio 1954 causato dalla fuoriuscita di cloro. La città di Sulmona non ha mai dimenticato la figura della maestra Lola Di Stefano; le ha dedicato la scuola materna sita in Viale Roosevelt nei pressi della Villa Comunale della città. Il gesto eroico della maestra Lola Di Stefano, di portare in salvo i bambini sino all’estremo sacrifico, le farà avere la medaglia d’oro al valor civile. L’autore del libro Nino Di Tillio è stato sindaco di Bussi e dirigente sindacale della CGIL; attualmente ha la carica e l’incarico di segretario della SPI CGIL della Val Pescara. È cofondatore dell’Università della Libera Età di Bussi e, da sempre, promuove ed organizza eventi socio culturali al fine di difendere sempre i valori indelebili della pace, dei diritti umani. Una giornata di ricordi, speranze, bilanci, confronti, ma anche di speranza che, il futuro, possa essere foriero di una nuova stagione di progresso e prosperità economica per tutti. Il costo del libro è di quindici euro e, il ricavato, sarà devoluto in beneficenza.

Andrea Pantaleo