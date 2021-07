editoria: oggi la presentazione del libro “Un uomo fatto in casa” di Franco Avallone

Sulmona,21 luglio– Fresco ancora di Stampa sarà presentato oggi pomeriggio a Sulmona il libro “Un uomo fatto in casa” del giornalista sulmonese Franco Avallone L’appuntamento è per le ore 18 presso Grancia dei Celestini in Corso Ovidio 13 L’Autore ne parlerà con Antonio Carrara,Antonio Di Fonso ed Presidente dell’Odine dei giornalisti d’Abruzzo Stefano Pallotta

In un mondo sottosopra, resta solo un sotto Non c’è più un sopra. Il mondo di mezzo galleggia sul parallelo trentotto. Quello Nord.Sulla terra sfregiata dal clima ammattito e dalla peste bianca si intrecciano senza mai sfiorarsi tre destini.

In Lapponia, dove tutto è nato, il direttore dello zoo più a nord del mondo. Il virologo musulmano cercatore di uomini in Marocco. In Italia lo scrittore che aveva deciso di chiudersi in casa cinque anni prima che lo facesse il terribile virus. In un pianeta misteriosamente diviso da un parallelo tutto sembra finire la domenica di pasqua. Del 2048.

Il romanzo Un uomo fatto in casa mostra come attraverso un racconto incastrato con fatti realmente accaduti e personaggi immaginari, sia possibile plasmare falsi d’autore. Credibilissimi.

Ma nello stesso tempo che forse è meglio costruirsi una vita verosimile. Falsa porterebbe alla follia. Meglio un mondo a metà, tra fantasia e verità. Magari disconnesso per un po’. Una distopia, una contro utopia.

Una rappresentazione terrificante del futuro, ma prevedibile sulla base di tendenze del presente sentite come altamente negative. Un presagio di vita spaventoso. Come la realtà.